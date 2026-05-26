Ersthelfer in Basel: So soll medizinische Hilfe schneller ankommen

Basel erweitert sein medizinisches Ersthelfernetz kontinuierlich. Bereits mehr als 3000 Menschen sind als „First Responder“ für Wiederbelebungen registriert.
Der plötzliche Herzstillstand gehört sowohl in Deutschland als auch der Schweiz zu den häufigsten Todesursachen. 7000 Fälle nennt die Schweizer Herzstiftung pro Jahr, das Deutsche Reanimationsregister schätzt, dass 136.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses 2024 einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten. Erschreckend bei den deutschen Zahlen: Bei lediglich die Hälfte der Patienten starteten Ersthelfer die Herzdruckmassage. Notwendig ist diese, wenn eine Person das Bewusstsein verliert und nicht mehr atmet. Gleichzeitig ist das Absetzen eines Notrufes über die 112 in Deutschland oder 144 in der Schweiz wichtig.