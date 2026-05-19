Erstes Trekking-Camp im Kreis Calw: Ganz besonderes Naturerlebnis auf dem Dobel

Was in Deutschlands Wäldern normalerweise streng verboten ist, wird auf dem Dobel ab sofort zum legalen Naturerlebnis: Das Zelt mitten im Wald aufschlagen und unter dem Sternenhimmel einschlafen. Mitten im FFH-Gebiet, die Abkürzung steht für Fauna-Flora-Habitat, um wilde Tiere, Pflanzen und ihre natürlichen Lebensräume in Europa langfristig zu erhalten, wurde am Montag auf 710 Metern Höhe das neue Trekking-Camp auf der Sonneninsel offiziell eingeweiht.

Strategisch perfekt liegt die Anlage nahe der ersten Etappe des beliebten Westweg-Fernwanderwegs und setzt auf absolute Naturverträglichkeit. Natur, Abgeschiedenheit und Freiheit lautet auch das Leitmotiv für das Projekt „Trekking Schwarzwald“, um Outdoorbegeisterten, die ausschließlich zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, die Möglichkeit zu geben, fernab von Ortschaften und ganz auf sich gestellt die Landschaft im Schwarzwald hautnah zu erleben.

Abenteuer Wildnis ganz legal

„Wir haben das Projekt ‚Trekking Schwarzwald‘ 2017 ins Leben gerufen und damit eine echte touristische Marktlücke geschlossen“, erklärt Yvonne Flesch, stellvertretende Geschäftsführerin des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord. „Unser Ziel ist eine positive Besucherlenkung, denn wir ermöglichen das Abenteuer Wildnis auf legale Art und Weise, schützen aber durch klare Regeln und die bewusst strikte Limitierung von maximal drei Zelten pro Camp für jeweils bis zu drei Personen pro Nacht gleichzeitig den sensiblen Lebensraum von Tieren und Pflanzen.“

Von der Pflanzenschule zum Trekking-Highlight

Für die Gemeinde Dobel ist das neue Camp ein logischer Schritt in der strategischen Ausrichtung, wie Bürgermeister Christoph Schaack bei der Eröffnung betonte: „Natur erleben, Bildung und Abenteuer, das sind die drei Säulen, die uns als Gemeinde definieren. Das Camp ist ein weiterer, wichtiger Meilenstein in unserer engen Partnerschaft mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Es fügt sich nahtlos in unsere bestehenden Angebote wie die Naturpark-Schule, die Geo-Touren und unseren ortshistorischen Weg ein.“

Zufrieden mit der Errichtung des ersten Camps im Landkreis Calw sind die „Kümmerer“, die ehrenamtlich beim Camp für Ordnung und Sauberkeit achten: Peter Grambart (links), Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Dobel sowie Schwarzwald-Guide Andy Windhab (rechts) und Patrick Schönthaler, der sich beim Camp um die Wege gekümmert hat. Foto: Sabine Zoller

Wie aufwendig der Weg bis zur Eröffnung war, skizzierte Dobels Tourismusleiterin Rahel Schilling.

Wo Camper heute ihre Zelte auf einem sauberen Untergrund aus Hackschnitzeln aufschlagen, befand sich bis vor Kurzem noch eine ungenutzte, eingezäunte Pflanzenschule im Gemeindewald samt Gärtnereihütte. Nach dem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss im Oktober 2024 und der Förderzusage Mitte 2025 wurde das ungenutzte Areal nach Absprache mit dem Forst und dem Jagdbetreiber komplett revitalisiert. Ende 2025 folgten der Rückbau der alten Hütte, die Einebnung der Fläche sowie der Aufbau der autarken Infrastruktur. „Dank der großartigen Unterstützung von ForstBW, dem Landratsamt, der Naturschutzbehörde, den Handwerkern und dem Schwarzwaldverein haben wir hier eine echte Lücke für Westweg-Wanderer geschlossen, denen eine einfache, naturnahe Übernachtungsoption gefehlt hat“, so Schilling.

Minimalismus mit System: die Ausstattung

Trotz der spartanischen Ausrichtung mangelt es den Trekkerinnen und Trekkern an nichts, was man für eine Nacht im Wald braucht. Lilli Wahli, Projektmanagerin beim Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, beschreibt das Konzept: „Unsere Camps sind bewusst minimalistisch gehalten. Es gibt drei vorbereitete Zeltflächen, eine umweltfreundliche Komposttoilette und eine Feuerstelle, bei der man dann abends seine Würstel grillen kann. Auf dem Dobel haben wir zusätzlich eine Materialhütte für Brennholz integriert. Die Hütten sind mit Zahlenschlössern gesichert, und bei einer Buchungsbestätigung erhalten die Gäste automatisch den passenden Code. Uns ist wichtig, dass das pure Wandererlebnis im Fokus steht. Man bleibt im Wald und bricht am nächsten Morgen wieder auf.“

Riesiger Ansturm auf die Online-Plattform

Dass das Konzept auch für Familien attraktiv ist, beweisen die Buchungen an Ferien- und Feiertagen. Bereits am Tag der Portal-Öffnung schossen die Buchungen im März auf rund 1500 nach oben. Für Heide Glasstetter, Bereichsleitung Innenmarketing der Schwarzwald Tourismus GmbH, bietet das Konzept einen „einzigartigen Naturaufenthalt in allen derzeit 23 Trekking-Camps“.

Auch die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald feiert die Eröffnung als strategischen Erfolg. „Das ist das allererste Trekking-Camp im Landkreis Calw“, unterstreicht Geschäftsführer René Skiba. „Bisher war es schwer, die Routen lückenlos zu verknüpfen, da die Idee ja auf dem Prinzip ‚von Camp zu Camp wandern‘ basiert. Dobel hat hier ein wichtiges Startsignal gegeben. Als Nächstes wollen wir das Netz in Richtung Enztal und Calw ausbauen. Das passt perfekt in unsere Qualitätsstrategie als Wanderregion.“

Schon jetzt lassen sich Mehrtagestouren planen. Wer ausdauernd ist, kann im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord bis zu zehn Übernachtungen am Stück kombinieren und zum Beispiel auf Routen bis nach Loßburg-Alpirsbach oder Gengenbach in den einzelnen Camps im Wald übernachten. Damit vor Ort alles rund läuft, setzt Dobel auf eine lokale Präsenz: Mit Peter Grambart, dem Vorsitzenden des örtlichen Schwarzwaldvereins, und Schwarzwald-Guide Andy Windhab stehen zwei ehrenamtliche „Kümmerer“ bereit, die regelmäßig im Camp nach dem Rechten sehen.

Buchungen, Ausrüstungstipps und wichtige Verhaltensregeln sind online verfügbar unter: trekking-schwarzwald.de.