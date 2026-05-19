Erstes Trekking-Camp im Kreis Calw: Ganz besonderes Naturerlebnis auf dem Dobel

Ein Meilenstein für den sanften Tourismus im Nördlichen Schwarzwald: Mit dem elften Camp im Naturpark Mitte/Nord wächst das regionale Outdoor-Netzwerk.
Was in Deutschlands Wäldern normalerweise streng verboten ist, wird auf dem Dobel ab sofort zum legalen Naturerlebnis: Das Zelt mitten im Wald aufschlagen und unter dem Sternenhimmel einschlafen. Mitten im FFH-Gebiet, die Abkürzung steht für Fauna-Flora-Habitat, um wilde Tiere, Pflanzen und ihre natürlichen Lebensräume in Europa langfristig zu erhalten, wurde am Montag auf 710 Metern Höhe das neue Trekking-Camp auf der Sonneninsel offiziell eingeweiht.