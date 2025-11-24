Erstes Team aus dem Zollernalbkreis: Inklusionsteam des FC Grosselfingen nimmt an Ligabetrieb teil

Erfolg für den FC Grosselfingen: Der Fußballverein nimmt mit seiner neu gegründeten Inklusionsmannschaft im kommenden Jahr am Spielbetrieb der ELB-Inklusionsliga teil.
Das Anfang September kommunizierte Ziel ist erreicht: Der FC Grosselfingen hat in den vergangenen Monaten erfolgreich eine Inklusionsmannschaft aufgebaut. Derzeit hat die Mannschaft neun Spieler. Das genügt vorerst, um am Liga-Spielbetrieb teilzunehmen, informiert Carolin Krauter, die in der Vorstandschaft des FC Grosselfingen aktiv ist und die Inklusionsmannschaft initiiert hat.