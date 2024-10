Erstes Sportforum: Lahrer Vereine sammeln Ideen zur Sportförderung

1 An vier Tischen wurden in der Mehrzweckhalle Ideen zur Sportförderung gesammelt. Foto: Lienhard

Rund 40 Vertreter von Lahrer Organisationen kamen zum ersten städtischen Sportforum in der Mehrzweckhalle. An zwei „Kommunikationsinseln“ wurden Einfälle und Fragen zur Unterstützung der Vereine gesammelt. Sportkoordinator Max Walter versprach, die Ideen mit in die weiteren Planungen zu nehmen.









In der Begrüßung betonte Harry Ott, Leiter der Abteilung für Bildung und Sport, dass alle Lahrer Vereine zur Veranstaltung eingeladen wurden. Gekommen sind rund 40 Personen. „Eine Vielfalt an Meinungen bekommen wir damit hin“, so Ott.