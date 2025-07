Die Oberligisten kennen ihn bereits, die Teams der Verbands- und Landesliga Staffel 3 ebenfalls: Den Spielplan. Am Dienstag, 8. Juli, 12 Uhr wird nun auch der Regionalligist TSG Balingen Bescheid wissen.

Das kündigte die zuständige Regionalliga Südwest GmbH am Montag an. Dann können auch die Verantwortlichen der TSG – und die Fans – mit den Planungen der Auswärtsfahrten beginnen.

Auf ihrer Facebook-Seite gab die Regionalliga kürzlich einen Einblick, wie komplex die Spielplan-Gestaltung für die 4. Liga eigentlich ist. Der Tenor: „Es ist komplizierter, als man denkt.“ Dabei ist die Regionalliga auch von den Spielklassen darüber – also Liga eins bis drei – abhängig.

Abhängig von den höheren Spielklassen

Ein Beispiel: Regionalligist FC Homburg soll nicht am gleichen Tag ein Heimspiel haben wie die saarländischen Kollegen vom 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga. „Wir versuchen, unsere Spieltage optimal mit denen der höheren Ligen zu verzahnen“, erklärt die Regionalliga.

Bekannt ist jedoch bereits, dass die Saison in der Regionalliga am ersten August-Wochenende starten wird. Das geht aus dem Rahmenterminkalender hervor. Am Montag teilte die Liga nun in den Sozialen Medien mit: „Die neue Saison beginnt mit einem echten Auftaktspiel“ – am Freitag, 1. August, um 19 Uhr.

Eröffnungsspiel: SV Sandhausen gegen FSV Frankfurt

Die Paarung verpackte die Liga dabei am Montagvormittag in einem Rätsel mit drei Hinweisen, die allesamt auf das Duell SV Sandhausen gegen FSV Frankfurt hindeuteten. Im Laufe des Tages bestätigte die Regionalliga Südwest die Vermutung der Fans in den Sozialen Medien. Somit ist klar: Der Drittliga-Absteiger Sandhausen ist direkt Gastgeber des Eröffnungsspiels.

Fahrplan bis Mai 2026 steht

Am Dienstag wird dann auch der weitere Spielplan veröffentlicht und die Vorfreude bei Fans und Mannschaften wird weiter steigen. Am 2. oder 3. August ist es dann auch für TSG Balingen soweit.

Insgesamt werden im Jahr 2025 bereits 20 Spieltage absolviert, ehe die Liga nach dem 7. Dezember in die Winterpause geht. Am 20. Februar geht’s im neuen Jahr weiter – das Saisonfinale steigt mit dem 34. Spieltag am 16. Mai 2026.