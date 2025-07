Die 1. Runde im WFV-Pokal steht an: Dabei wartet auf die TSG Balingen II ein Auswärtsspiel bei Landesliga-Aufsteiger SSC Tübingen (Samstag, 15.30 Uhr).

Es geht wieder los: Nach einer sehr kurzen Vorbereitungszeit steht für die U23 der TSG Balingen schon das erste Pflichtspiel an. Coach Philipp Wolf ist auf die Partie beim SSC Tübingen gespannt: „Wir wollen sehen wo wir stehen und ob wir schon im Pflichtspielmodus sind.“

Drei Punkte im Blick

Ziel ist natürlich ein Auswärtssieg – dann würde man eine Woche später in der 2. Runde auf den Sieger der Partie VfL Nagold gegen TSV Harthausen/Scher treffen. „Es wird nicht einfach, auf ihrem Kunstrasenplatz sind sie schon eine kleine Macht“, so Wolf. Dies kann TSG-Geschäftsführer Jonathan Annel, selbst über ein Jahrzehnt lang Trainer bei den Tübingern, bestätigen: „Der SSC war schon immer sehr heimstark. Es gab Saisons, in denen man kein einziges Heimspiel verloren hat.“

Annel traut dem Aufsteiger durchaus eine ordentliche Rolle in der Landesliga zu: „Ich denke, sie können gut im Mittelfeld mitspielen. Qualitativ ist das eine gute Truppe.“ Wie der Kader der Balinger aussieht, ist aktuell noch offen. Fünf Spieler aus dem „Wolfsrudel“ befinden sich noch mit der 1. Mannschaft im Trainingslager, hier wird sich am Freitag zeigen, in welchem Zustand sie zurückkehren.

Vielversprechende Testspiele

Die zwei Vorbereitungsspiele liefen mit einem 1:1 gegen den FC Holzhausen und einem 4:2-Sieg beim VfL Sindelfingen gut. Der SSC siegte 4:3 gegen den FC Hechingen und unterlag zuletzt der SGM Dettingen/Glems mit 0:2.