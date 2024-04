1 Die Jüngsten des Posaunenchors zeigten ihr Können beim Konzertabend in der Evangelischen Kirche in Friesenheim und erhielten mit viel Applaus Zuspruch des Publikums. Foto: Bohnert-Seidel

Nach langjähriger Pause begeisterte der Posaunenchor bei seinem Konzert in der Evangelischen Kirche in Friesenheim. Neben dem großen Ensemble haben auch die Jüngsten des Orchesters und die Solisten ihr Können bewiesen.









Link kopiert



Wenn der Posaunenchor in Friesenheim zum Konzertabend ruft, dann nehmen die Musiker alle Gäste mit. Beim Konzert wurde Platz geschaffen für fröhliche Werke von Ludovico Viadana, Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi, aber auch für moderne Werke und Vorspiele von Michael Schütz, Traugott Fünfgeld oder Elias Jakob. In allen Werken zelebrieren die Musiker unter der bewährten Leitung von Michael Fünfgeld ihre Kernaussage: „Wir spielen Töne der Freude.“ Davon konnten die Gäste am Sonntagabend nicht genug bekommen. Gefeiert wurden nicht nur Chor und Chorleiter, vor allem den Jungbläsern gebührte ein besonderer Applaus. Schließlich haben auch sie, obwohl sie gerade erst mit dem Spielen angefangen haben, Werke zum Besten gegeben.