Erstes K.-o.-Spiel: Deutschland spielt im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay

Auf wen trifft Deutschland in der ersten K.-o.-Runde? In dieser Frage herrscht nun Gewissheit. Bereits im Achtelfinale droht ein Duell mit dem Topfavoriten des Turniers.
Foxborough - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft bei der WM im Sechzehntelfinale auf Paraguay. Durch den Sieg Spaniens gegen Uruguay herrscht für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nun endgültig Klarheit über den Gegner im ersten K.-o.-Duell. Das Spiel gegen die Südamerikaner findet am Montagabend (22.30 Uhr MESZ) im amerikanischen Foxborough nahe Boston statt.