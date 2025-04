Erstes Jahr ohne Beitrag: Die Landfrauen sprachen in Welschensteinach über Mitgliederwerbung

Parken in Wolfach Die Mehrheit ist fürs Parkticket per Smartphone

So heiß das Parken in Wolfachs Innenstadt immer wieder diskutiert wird, so gering war das Interesse am Parkkonzept-Infoabend im Feuerwehr-Gerätehaus. Die dabei vorgebrachten Ideen reichten von einem Parkhaus auf dem alten Netto-Areal bis hin zu strengeren Kontrollen.