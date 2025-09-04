Erstes Heimspiel der Saison: HBW ringt um Stabilität

Im ersten Saison-Heimspiel will Handball-Zweitligist Balingen-Weilstetten am Samstag gegen den HC Elbflorenz Wiedergutmachung für die Auftakt-Pleite in Potsdam betreiben.
„Alesia? Ich kenne kein Alesia!“ – diese Antwort bekommt in den Asterix-Comics jeder um die Ohren, der es gewagt hatte, einen Gallier auf den Ort der entscheidende Niederlage gegen die Römer anzusprechen. Nun ganz so schlimm verhält sich die Sache bei Matti Flohr, dem Trainer des Handball-Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten nicht, geht es um das jüngst in Potsdam Geschehene.