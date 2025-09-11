Erstes E-Auto im Jahr 1975: Mit diesen Technologien spart der Europa-Park an Energie

Der Europa-Park verfügt über eine große Anzahl von Fahrgeschäften, Restaurants, Hotels und anderen Einrichtungen. All diese Bereiche verbrauchen viel Strom für Beleuchtung, den Betrieb oder die Versorgung der Gäste. Laut Schätzungen liegt der Gesamtstromverbrauch des Europa-Parks bei rund 50 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Um das stemmen zu können, setzt die Familie Mack auf zahlreiche nachhaltige Technologien. Ein Überblick

Blockheizkraftwerke: Der Europa-Park betreibt seit 2014 zwei Blockheizkraftwerke (BHKW), welche die betriebseigenen Werkstätten und die Verwaltung versorgen. Die BHKWs tragen gleichzeitig zur Wärme- und Stromversorgung der Gebäude bei und produzieren jährlich rund 2,6 Gigawattstunden Strom. Auch auf der 45 Hektar großen Erweiterung entstanden zwei weitere Anlagen. Diese bilden mit jährlich 15,5 Gigawattstunden Strom eine zuverlässige Grundversorgung für das Hotel Krønasår und die Wasserwelt Rulantica.

Fotovoltaik: Unmittelbar neben der Wasserwelt befinden sich für die Tagesgäste mehr als 800 Pkw-Stellplätze. Um dieses Areal sinnvoll zu nutzen, ist knapp die Hälfte mit einer Fotovoltaik-Anlage überdacht. Auf einer Fläche von mehr als 0,8 Hektar wurden 2950 Module installiert. Diese bieten den Autofahrern nicht nur einen überdachten Parkplatz, sondern erzeugen auch einen erheblichen Teil des Energiebedarfs von Rulantica. Die Anlage erzeugt 1,25 Gigawattstunden Strom jährlich. Damit könnten umgerechnet rund 500 Zwei-Personen-Haushalte versorgt werden. Auch auf dem Fußgängerweg am Besucherparkplatz des Europa-Park findet sich eine Fotovoltaikanlage. Der Achterbahnhersteller Mack-Rides aus Waldkirch setzt ebenfalls auf Solar-Energie. Auf dem Dach seines Werks II in Herbolzheim ist eine mehr als 2,1 Hektar große Fotovoltaik-Anlage mit rund 13 200 Modulen angebracht. Sie produziert circa 3,3 Gigawattstunden Strom im Jahr, womit mehr als 1300 Zwei-Personen-Haushalte versorgt werden können.

Wasserkraftwerk: Ein Wasserkraftwerk an der Elz erzeugt rund 0,75 Gigawattstunden umweltfreundlichen Strom pro Jahr, was in etwa mit dem jährlichen Energiebedarf von 300 Zwei-Personen-Haushalten vergleichbar ist. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Maßnahmen trägt ebenso zu einer drastischen Reduktion des Energieverbrauchs sowie zur Herstellung sauberen Eigenstroms bei.

Gebäudeleittechnik: Neben Blockheizkraftwerken und Wärmepumpen hat der Europa-Park in seinen sechs Hotels sowie in allen größeren Anlagen eine leistungsfähige Gebäudeleittechnik installiert. Diese ist Bestandteil des modernen „Facility Managements“ und ermöglicht eine schnelle sowie wirkungsvolle Informationsverarbeitung. Dadurch können technische Einrichtungen nicht nur überwacht und gesteuert, sondern der Energiebedarf und die übrigen Betriebskosten reduziert werden. Daher ist in nahezu 80 Prozent aller entsprechenden Bauwerke eine innovative Gebäudeleittechnik aktiv. Ebenso in so gut wie jedem Bauwerk: energiesparende LED-Lampen. Die erste dieser Art kam bereits 1988 zum Einsatz.

Lüftungsanlagen: Seit 2007 setzt man sowohl in Neu- als auch Umbauten effiziente Frequenzumformer in Lüftungsanlagen ein. So wird die Luftmenge unter Berücksichtigung der Raumtemperatur und der Luftqualität automatisch angepasst und viel Energie eingespart. Im Bereich der Wasserhygiene vertraut der Europa-Park ebenfalls auf Frequenzumformer zur Energieeinsparung.

Elektrofahrzeuge: Die Wege im Erlebnis-Resort sind weit. Wenn Mitarbeiter schnell von A nach B kommen müssen, benutzen sie Elektromobile. Auch damit vermeidet man unnötige Umweltbelastungen. Insgesamt stehen für die Fortbewegung und den Gütertransport rund 250 Elektrofahrzeuge und rund 200 E-Fahrräder zur Verfügung. Der Europa-Park hat im Übrigen bereits auf Elektromobilität gesetzt, als davon noch so gut wie keine Rede war – seit seinem Start im Jahr 1975. Etwa 10 000 Meter Erd- und sonstige Kabel waren damals verlegt worden, um für den Park eine Trafostation mit 1000 Kilowatt zu bauen. Sie versorgte die ersten Einrichtungen des Europa-Park mit Strom, darunter auch schon Elektrofahrzeuge, die bereits damals für die internen Transporte eingesetzt wurden.

Wasserversorgung: Für den Europa-Park spielt das Element Wasser in vielen Bereichen eine wichtige Rolle. Das 1442 erbaute Schloss Balthasar umgibt eine Parkanlage, die geprägt ist von prachtvollen Baumbeständen und üppigen Blumenbeeten, dem Flusslauf der Elz, natürlichen Wasserläufen, Seen, Brunnen und Wasserspielen. Darüber hinaus begeistern zahlreiche Wasserattraktionen Groß und Klein. Auch weil das viele Grün und Nass in besonderem Maße zur Beruhigung und Erholung der Besucher beitragen, kommt es in vielfältiger Weise zum Einsatz. Für die Bewässerung der weitläufigen Botanik ist dabei insbesondere die Eigenwasserversorgung mit Brauchwasser von Bedeutung. Sie wird durch ein eigenes Tiefbrunnen-System sichergestellt. Eine breite Vernetzung sowie der Einsatz innovativer Reinigungs- und Filtersysteme reduzieren den Wasserbedarf zusätzlich.

Das sagen die Macks: „Ökologie und Nachhaltigkeit sind für uns keine Modeerscheinung, sondern tief in der DNA unserer Familie verankert“, bringt es Europa-Park-Inhaber Roland Mack den Punkt. Das hätten bereits seine Großeltern und Eltern praktiziert. „Natürlich stehen wir heute vor ungleich größeren Herausforderungen, aber wir haben auch enorme Chancen mit neuen Technologien. Konsequentes ökologisches Handeln zahlt sich langfristig auch wirtschaftlich aus. Wir haben schon vor 20 Jahren die erste Wärmepumpe eingebaut, als noch keiner davon gesprochen hat. Wir betreiben Wasserkraftwerke, Blockheizkraftwerke und waren schon sehr früh bei der Solarenergie dabei“, so Mack.