Erstes E-Auto im Jahr 1975: Mit diesen Technologien spart der Europa-Park an Energie

Die erste LED-Lampe 1988, das erste E-Auto zur Eröffnung im Jahr 1975. Seit Anfang an setzt der Europa-Park auf energiesparende Technologien.
Der Europa-Park verfügt über eine große Anzahl von Fahrgeschäften, Restaurants, Hotels und anderen Einrichtungen. All diese Bereiche verbrauchen viel Strom für Beleuchtung, den Betrieb oder die Versorgung der Gäste. Laut Schätzungen liegt der Gesamtstromverbrauch des Europa-Parks bei rund 50 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Um das stemmen zu können, setzt die Familie Mack auf zahlreiche nachhaltige Technologien. Ein Überblick