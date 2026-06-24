Der Angriff auf einen Schaffner Anfang Februar hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Was die Anklage dem Beschuldigten vorwirft.
Zweibrücken - Knapp fünf Monate nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz beginnt heute (9.00 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Anders als die Staatsanwaltschaft, die den 26-Jährigen wegen Mordes angeklagt hatte, wertet das Landgericht Zweibrücken die Tat als Körperverletzung mit Todesfolge. Der Fall hatte bundesweit eine Debatte über mehr Sicherheit im Bahnverkehr ausgelöst.