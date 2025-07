Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten hat seinen ersten Test im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 2025/26 deutlich gewonnen. In der Hitze der engen Sporthalle in Haslach setzte sich das Team von Trainer Matthias Flohr am Sonntag gegen den Oberligisten SG H2Ku Herrenberg mit 42:22 (22:8) durch.

Flohr: „Das war in Ordnung“

„Das war schon in Ordnung, dafür, dass die Mannschaft so erst seit einer Woche versucht, Handball zu spielen“, sagte HBW-Coach Flohr, der dennoch ein Haar in der Suppe fand. „Hintenraus hätte ich mir mehr Konsequenz erhofft. Vielleicht wäre das aber auch etwas viel verlangt gewesen, schließlich sind die Jungs momentan gut belastet“, so Flohr. Und um die Belastung im Spiel nicht zu hoch zu fahren, hatte Flohr mit David Selinka und Felix Eisele zwei Youngster aus dem Drittliga-Team mit an Bord – schließlich galt es auch auf die Ausfälle der drei verletzten Spielmacher Elias Huber, Magnus Grupe und Yonatan Dayan, der ebenfalls lädierten Rechtsaußen Elias Fügel und Mex Raguse sowie Kreisläufer Bennet Strobel, der sich mit der DHB-Auswahl auf die U19-Weltmeisterschaft in Ägypten vorbereitet, zu reagieren.

Lesen Sie auch

Pöhle und Fuß helfen als Spielmacher aus

So wechselten sich in der Rückraummitte die beiden Neuzugänge Georg Pöhle und Merlin Fuß ab, und auch Selinka kam auf seine Minuten auf der Spielmacherposition. „Insgesamt haben wir die Aufgabe dominierend gelöst, Lösungen gefunden und auch in der Abwehr gut kommuniziert. Auch das Tempospiel war in Ordnung“, sagte Flohr. Zur Pause führte der Zweitligist bereits sicher mit 22:8.

Die Partie war der Auftakt für ein Trainingslager, das die „Gallier“ bis zum Donnerstag beziehen. Dabei steht jeden Tag mindestens eine Handball-Einheit auf dem Programm, aber auch Athletiktraining und ein Teamevent.

Nächster Test gegen Erstliga-Absteiger Bietigheim

Der nächste Test steht für den HBW Balingen-Weilstetten am kommenden Samstag, 26. Juli, auf dem Programm. Zum „Tag des Handballs“ kreuzt mit dem Erstliga-Absteiger SG BBM Bietigheim ein künftiger Ligarivale in der Balinger Mey-Generalbau-Arena auf. Die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen. Schon zuvor steht der Handball bei den „Galliern“ im Mittelpunkt, ab 11 Uhr zeigen verschiedene Nachwuchsteams der JSG in der Arena ihr Können, zudem misst sich Drittligist HBW Balingen-Weilstetten II mit dem Oberliga-Team des TV Weilstetten (16.30 Uhr). HBW Balingen-Weilstetten: Kornecki, Nagy; Matthes (3), Selinka, Eisele, Fuß (4), Grüner (6), Wente (5), Heinzelmann (8), Pfattheicher (11/4), Leimeter (4), Pöhle, Bauer (1).

Statistik