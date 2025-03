Erster Sieg in der Handball-Landesliga

1 Lina Gulde erzielte im Heimspiel 14 Tore. Foto: Kara

15 Spiele musste der HWB Winterlingen-Bitz auf den ersten Sieg in der Landesliga warten. Gegen die HSG Fridingen/Mühlheim II war es dann so weit.









Eigentlich waren die Frauen des HWB Winterlingen-Bitz das Gewinnen gewohnt. Drei Spielzeiten dominierten sie die jeweilige Liga, stiegen aus der Kreisklasse in die Bezirksklasse, von dort in die Bezirksliga und schließlich in die Landesliga auf.