Erster Schnee in Oberndorf: Ist der Winterdienst darauf vorbereitet?

Auch in Oberndorf und Umgebung ist der erste Schnee gefallen. Was in der Natur erfreut, ist für Fußgänger und Verkehrsteilnehmer aber oft ein Graus, Stichwort: geräumte Straßen und Wege. Wie hat sich die Stadt in Sachen Winterdienst vorbereitet? Wir fragen nach.