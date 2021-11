4 Auf den Straßen war es teilweise rutschig. Foto: Schwark

Freudenstadt-Kniebis - Mit dem ersten Schneefall in diesem Herbst kündigte sich der Winter auf den Höhen des Nordschwarzwalds an. Schon knapp hinter der 800 Meter Höhenmarke verwandelte sich die Bundesstraße 28 in Richtung Kniebis teilweise in eine Rutschbahn.

Knapp vor der Kniebishütte gab es eine geschlossene Schneedecke auch auf der Fahrbahn. Erste Schneepflüge rückten aus. Dauerhaft wird das Winterintermezzo aber voraussichtlich nicht bleiben. Zum Ende der Woche werden die Temperaturen laut Wettervorhersage wieder leicht steigen.