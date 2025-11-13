Erster Rage Room für VS: Schlag gegen die Frust – hier kann man den Emotionen freien Lauf lassen

Teller und Tassen an die Wand schlagen, Tastaturen mit einem Baseballschläger zerstören – und dadurch den Kopf frei bekommen: das ist im Rage Room in Schwenningen erlaubt.
Die Kiste mit diversen Utensilien aus Glas und Porzellan sowie mit einer alten Tastatur und einem ausrangierten Telefon steht auf dem Boden des kargen Kellerraums. Wer ihn mit Schutzanzug, Helm, Brille und Handschuhe betritt, der darf sich an der Kiste bedienen und mit den Hilfsmitteln, die an einem Haken an der Wand hängen – Hammer, Baseball- und Golfschläger – nach Belieben zerstören – oder die Gegenstände einfach selber auf den Boden werfen und an die dicken Betonwände, die teils zusätzlich mit Holzbrettern verstärkt sind, schlagen, bis sie in alle Einzelteile zersprungen sind.