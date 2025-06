Erster Parking Day in Rottweil: Kein Platz für Autofahrer – Parkplätze werden anders genutzt

1 Die Parkplätze in Rottweil, wie hier am Kriegsdamm, sind meist gut gefüllt. Foto: Nädele Den Platz für Autos kann man besser nutzen – finden zumindest der ADFC-Kreisverband und der Arbeitskreis Radkultur. Das erwartet die Verkehrsteilnehmer am Parking Day.







„Ein Auto verbraucht sehr viel Platz und steht statistisch gesehen trotzdem 23 Stunden am Tag still. Platz, der auch anders genutzt werden könnte“, meint Felicitas Bott. Als Vorsitzende des Kreisverbands des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs organisiert sie den Parking Day in Rottweil mit – und erklärt uns, was Verkehrsteilnehmer am Samstag, 28. Juni, erwartet.