1 Für den Frieden engagieren sich auch junge Leute – wie hier bei einer Demo der letzten Jahre in Freudenstadt. Foto: Hannes Kuhnert

Sieben ganz konkrete Forderungen werden beim allerersten Ostermarsch in Alpirsbach am 19. April an Politik in Bund und Land gerichtet. Zahlreiche Demonstranten haben ihr Kommen bereits zugesagt.









Link kopiert



„Kriege stoppen – Frieden jetzt!“ hat der veranstaltende SPD-Kreisverband Freudenstadt in Kooperation mit den Gewerkschaften den ersten Ostermarsch in Alpirsbach überschrieben. Er findet am Samstag, 19. April, ab 14.30 Uhr im Kurgarten in Alpirsbach in unmittelbarer Nähe zum Kloster statt.