Fußball-Oberligist TSG Balingen kann den ersten Neuzugang für die Spielzeit 2025/26 vermelden. So wird Jonas Brändle künftig das Trikot der „Roten“ tragen.

Der 24-Jährige kam als Jugendspieler über den SC Pfullendorf ins Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des 1. FC Heidenheim. Dort spielte er von 2015 bis 2019 und kam auch einmal in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Anschließend zog es ihn zur SG Sonnenhof Großaspach, seit 2022 spielt er beim FC 08 Villingen. „Jonas war ein Wunschspieler von mir. Ich habe ihn immer mal wieder gesehen, jüngst im Testspiel gegen uns. Er kann intensiven Fußball spielen und ist auch technisch gut“, so Murat Isik.

Ein Mann für die linke Seite

Geschäftsführer Jonathan Annel verrät, dass Brändle unter seinem Vorgänger Jan Lindenmair und dem damaligen Trainer Martin Braun schon mal ein Thema in Balingen war. Der Wechsel kam seinerzeit aber nicht zustande. Auch Annel meint: „Er passt von seinem Profil sehr gut zu uns. Er ist wie Jonas Fritschi, den wir ja im Winter geholt haben, auch Linksfuß. Die beiden sind aber unterschiedliche Spielertypen. Jonas Brändle ist eher ein verkappter Flügelspieler, Jonas Fritschi kann auch Innenverteidiger in unserem System spielen.“

Der Vertrag gilt ligaunabhängig, was für die Balinger ein wichtiges Kriterium ist. „Wir wollen keine Spieler, die nur wegen der Liga zu uns wechseln. Das war auch gar kein Thema für ihn“, so Annel. Und Isik lobt: „Das Innenleben in unserer Kabine steht an oberster Stelle. Wir haben uns informiert, ihn getroffen und er passt vom Typ gut hier rein.“

17 Einsätze

In der laufenden Saison, die der FC 08 definitiv als Absteiger beenden wird, kam Brändle in der Regionalliga Südwest 17 Mal zum Einsatz. In 13 dieser Begegnungen stand er auch in der Startelf.