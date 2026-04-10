Erster Neuzugang für die Wild Wings: Kanadischer Verteidiger kommt nach Schwenningen

1 Alex Peters lief zuletzt für Lukko in der finnischen Liiga auf. Foto: IMAGO/Elo Die Schwenninger Wild Wings verkünden ihren ersten Neuzugang für die kommende DEL-Saison. Der 29-jährige Kanadier Alex Peters soll die Defensive verstärken.







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Die Schwenninger Wild Wings haben sich für die kommende Spielzeit mit Verteidiger Alex Peters verstärkt. Der 29-jährige Kandier bringt internationale Erfahrung sowie ein vielseitiges Profil für die Defensive mit an den Neckarursprung. Zuletzt stand Peters bei Lukko in der finnischen Liiga unter Vertrag und überzeugte dort durch seine stabile Defensivarbeit, ein gutes Positionsspiel sowie seiner Fähigkeit, das Spiel mit einem guten ersten Pass strukturiert aufzubauen. Darüber hinaus gilt der Linksschütze als läuferisch stark und durch seine körperliche Präsenz sehr verlässlich im eigenen Drittel. In seiner bisherigen Karriere sammelte Pieters Erfahrungen in der ECHL und AHL, wo er unter anderem für die Bakersfield Condors auflief, nach dem die Dallas Stars ihn ursprünglich im 2014er NHL-Draft gezogen hatten.