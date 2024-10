1 Die Hofapotheke (von links) wird saniert, daneben die Neubauten von Mike Ludersdorf und Familie Schlay. Hinter der Originalfassade des ehemaligen Spielwarenladens Strobel entstehen ebenfalls topmoderne Wohnungen. Foto: Stopper

Es geht voran in der Innenstadt. Am Dienstag hat Augenoptik Schlay im völlig seinen Geschäfts-Neubau neben dem Rathaus eröffnet. Weitere Bauprojekte sind im Werden. Und der Rundumblick stimmt optimistisch.









Das hat lange gefehlt: Neue Energie für die Hechinger Kernstadt. Ein starkes Bekenntnis zur Heimatstadt und zum Standort in der Innenstadt, so kann man das neue Gebäude am Rain 2 von Augenoptik Schlay sehen.