Erster Nachtumzug in Bitz

8 Mit einem Nachtumzug eröffneten die "Fels Deifl" in Bitz die närrische Saison. Foto: Schweizer

Eine erfolgreiche Premiere haben die Bitzer "Fels Deifl" mit ihrem ersten Nachtumzug gefeiert. Rund 1000 Hästräger waren in 40 Gruppen mit dabei und starteten in die fünfte Jahreszeit.















Bitz - Mit ihrem ersten Nachtumzug starteten die "Fels Deifl Bitz" den Reigen der Fasnetsumzüge in der Region. Die Zunft, die ihren Namen aus einer Höhle ableitet, die sich "hohler Fels" nennt, wo früher eine sehr teufelsähnliche Gestalt ihr Unwesen getrieben hat und Angst und Schrecken verbreitet haben soll, ist inzwischen 17 Jahre alt.

"Wir wollten unser 15-Jähriges groß feiern, dann kam Corona", erzählt Zunftmeister Kevin Oswald. Da weitgehend wieder Normalität eingekehrt sei, habe man sich für den ersten Nachtumzug in der Geschichte entschieden.

Äußere Bedingungen sind optimal

Die äußeren Bedingungen hätten am kalten Samstagabend bei Vollmond nicht besser sein können, um einen farbenprächtigen Umzug zu erleben und zu bestaunen. Nach 17 Böllerschüssen – dem Alter der Zunft entsprechend – beim Sportplatz setzte sich um 18.59 Uhr der närrische Lindwurm von der Auchtestraße aus über die Lange Straße und Zollernstraße zur Festhalle in Bewegung. Vorne weg die "Fels Deifl", die Zunftmeister Kevin Oswald beim Sprecherwagen mit einem lautstarken dreifachen Schlachtruf "Fels-Deifl" empfing. Den Schluss bildeten die Lautlinger "Kübele-Hannes".

Aus dem weiten Umfeld angereist

Oswald stellte alle 40 Gruppen, die auch aus dem weiteren Umfeld angereist waren, auf diese Art und Weise vor. Rund 2000 Besucher waren Augenzeugen, was die mehr als 1000 Hästrager als Hexen, Teufel und sonstige Gestalten mit Gugga-Musik, Pyramiden, auch mit einer Besen-Pyramide der Straßberger "Schmeie-Hexa" präsentierten. Kinder wurden am Straßenrand von den Hexen mit Bonbons oder Süßigkeiten beschenkt, manch einer am Gehsteig bekam eine Ladung Narrensamen verpasst oder es fehlte der einen oder anderen jungen Dame mal vorübergehend ein Schuh.

Das bunte Narrentreiben setzte sich hinterher in der Festhalle fort, in der es ab 21 Uhr keinen Einlass mehr gab, da das Interesse so groß war. Für die "Fels Deifl" war es jedenfalls eine gelungene Nachtumzug-Premiere.