Erster Matchball vergeben: Auf den SC Freiburg warten im Saisonfinale gleich zwei Endspiele

Nach der verpassten Vorentscheidung im Kampf um Platz sieben steht der SC Freiburg vor einer Gratwanderung: Denn vor dem Europa-League-Finale geht’s auch um viel.
Julian Schuster redete nicht lange um den heißen Brei herum: „Ich kann natürlich heute mit unserer Leistung nicht zufrieden sein, das haben wir uns anders vorgestellt“, sagte der Trainer des SC Freiburg nach der 2:3-Niederlage beim Hamburger SV. Den Höhepunkt von Donnerstag, als der Sport-Club ins Europa-League-Finale einzog und diesen mit den Fans euphorisiert feierte, wollte der Coach dabei nicht als Ausrede gelten lassen.