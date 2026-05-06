Erster Kunsttag: Parcours der Kunst in Kandern

Beim Kanderner Kunsttag am 17. Mai wird das Städtli zum Parcours der Kunst. 15 Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke.
on der Idee einer Künstlergemeinschaft hat Melanie Mittmann, die in Kandern das Atelier „Kunstgenuss“ betreibt, schon länger geträumt. Als ihr auffiel, dass viele der Kanderner Kunstateliers auf einer Linie zwischen Bahnhof und Alter Ziegelei liegen, nahm das Projekt erste Formen an. Am Sonntag, 17. Mai wird der Traum Realität: Beim ersten Kanderner Kunsttag präsentieren 15 Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten.