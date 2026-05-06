Erster Kunsttag: Parcours der Kunst in Kandern

Beim Kanderner Kunsttag am 17. Mai wird das Städtli zum Parcours der Kunst. 15 Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke.

on der Idee einer Künstlergemeinschaft hat Melanie Mittmann, die in Kandern das Atelier „Kunstgenuss“ betreibt, schon länger geträumt. Als ihr auffiel, dass viele der Kanderner Kunstateliers auf einer Linie zwischen Bahnhof und Alter Ziegelei liegen, nahm das Projekt erste Formen an. Am Sonntag, 17. Mai wird der Traum Realität: Beim ersten Kanderner Kunsttag präsentieren 15 Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten.

Den Ausschlag gab ein Besuch der Nacht der offenen Ateliers in Lörrach, erzählt Melanie Mittmann. „So etwas könnte doch auch für Kandern klappen“, war ihr Gedanke. Mit der Keramikerin Shanon Turner und der Malerin Insa Hoffmann fand sie zwei weitere Initiatorinnen. „Kandern besitzt ein großes Potenzial an kreativen Menschen. Mit dem Kunsttag wollen wir ihre Ateliers und Arbeiten sichtbar machen“, sagt Mittmann.

Für die Idee konnten sie 15 Künstlerinnen und Künstler, die in und um Kandern leben und arbeiten, begeistern. Beteiligt sind die Keramikerinnen Corinna Smyth und Shanon Turner, sowie das Museum Kandern, in dem die Ausstellung „Erinnerungsscherbe“ von Beatrix Sturm-Kerstan sowie Plastiken von Erna Kientz-Vogel zu sehen ist. Melanie Mittmann zeigt Fotografie und Malerei, mit Frederick Bollhorst und Steve Luxembourg sind zwei Fotografen beteiligt.

Paul Bernard zeigt Collagen, Dominik Paul Aquarellmalerei, Sigrid Schröter Acrylmalerei, Rabea Pie Mixed Media. Armin Brand zeigt Holzkunst, Carsten Brand Betonkunst. In ihren Ateliers präsentieren Insa Hoffmann, Jutta Schneider sowie Ben und Karin Mäge Malerei, Johannes Beyerle ist mit Skulpturen beteiligt.

Lageplan führt durch den Ort

Für den Kunsttag besteht ein Lageplan, der durch den Ort führt und alle teilnehmenden Stationen miteinander verbindet. Dieser ist im Café Gugelhupf erhältlich, wo sich der Startpunkt befindet. Für Künstlerinnen und Künstler, die über kein eigenes Atelier verfügen, öffneten das Kino und die Stadtbibliothek ihre Räumlichkeiten. Die Bar im Kino ist den Tag hindurch geöffnet.

„Kandern ist seit jeher von Kunst und Kunsthandwerk geprägt“, schwärmt Melanie Mittmann. Mit dem Kanderner Kunsttag sollen Besucher die Möglichkeit erhalten, Kandern neu zu entdecken: Einblicke in künstlerische Arbeitsprozesse zu erhalten und einen inspirierenden Frühlingstag in besonderer Atmosphäre zu erleben sowie die örtlichen Restaurants, Cafés und das Museum zu besuchen.“ Als Highlight für Besucher von auswärts biete sich die Anreise mit dem „Chanderli“ an, sagt Mittmann, die sich vorstellen kann, den Kanderner Kunsttag als jährliche Veranstaltung zu etablieren.

Erster Kunsttag in Kandern

Die Premiere findet am Sonntag, 17. Mai, von 11 bis 18 Uhr statt. Der Lageplan ist im Café Gugelhupf, An der Fischermühle 1, erhältlich. Parkmöglichkeiten gibt es am Bahnhof, beim Rathaus und auf dem Blumenplatz.

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