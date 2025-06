Jugend lernt Walzer in Ichenheimer Kirche

Erster Konfiball in Neuried

1 Walzer statt Gebete: Die Konfirmanden aus der gesamten Region hatten die Möglichkeit in der Ichenheimer Kirche beim ersten Konfiball Tanzschritte zu lernen. Foto: Lehmann Im edlen Kleid und Anzug haben sich die Konfirmanden zum ersten Konfiball in der evangelischen Kirche in Ichenheim getroffen.







Link kopiert



Die Idee des Konfiballs kam von Diakon Hans Benner aus Friesenheim. In Zusammenarbeit mit der Pfarrerin der evangelischen Emmausgemeinde Neuried, Anna Schimmel, wurde der Konfiball in der Ichenheimer Kirche ausgerichtet. Eingeladen waren Konfirmanden und Jugendkreise aus dem Kirchenbezirk, um sich in Schale zu werfen und im besonderen Rahmen zu feiern.