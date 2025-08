Nach langem Warten hat die Gemeinde Meißenheim ihren ersten Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 28. September. Der Gemeinderat Bodo Lange hat sich aus der Deckung gewagt und am 1. August seine Kandidatur erklärt.

Nach sorgfältigen Überlegungen und zahlreichen Gesprächen mit den Bürgern habe er sich entschlossen zu kandidieren. Mit seinem Engagement, seiner beruflichen, kommunalpolitischen und gesellschaftlichen Erfahrung wolle er die Zukunft der beiden Ortsteile Meißenheim und Kürzell gestalten und nachhaltig weiterentwickeln, heißt es in seiner Pressemitteilung.

Bodo Lange ist 36 Jahre alt und als Projektleiter beim Land Baden-Württemberg beschäftigt, wo er für die Koordination und Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen und Projekte für den öffentlichen Dienst verantwortlich ist. Zudem verfügt er über eine langjährige Erfahrung in einem regionalen Architekturbüro, in dem er maßgeblich an der Planung und Realisierung verschiedener Bauvorhaben beteiligt war. Seit 2019 ist Bodo Lange als Mitglied des Gemeinderats Meißenheim in der Kommunalpolitik aktiv, seit einem Jahr auch als zweiter Stellvertreter des Bürgermeisters.

Lange legt Wert auf einen offenen Dialog

Sein beruflicher und politischer Hintergrund ermögliche es ihm, sowohl die infrastrukturellen als auch die planerischen Herausforderungen der Gemeinde zu verstehen und anzugehen, erklärt Lange.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Unterstützung, die mir bereits entgegengebracht wurden“, so der Kandidat. „Mein Ziel ist es, die Lebensqualität in Meißenheim und Kürzell für alle Generationen zu verbessern, den Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu stärken und mit aktiver Bürgerbeteiligung die anstehenden Herausforderungen unserer Gemeinde positiv zu gestalten.“

Er lege großen Wert auf einen offenen Dialog und den Austausch mit den Einwohnern, um ihre Wünsche und Bedürfnisse mit aufzunehmen und in die zukünftige Gemeindepolitik einzubringen. Der große Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren, habe ihn in seinem Vorhaben bestärkt, Verantwortung vor Ort zu übernehmen.

Lange glaubt, dass er mitbringe, was die Gemeinde Meißenheim jetzt brauche: Frischen Wind, neue Impulse und ein echtes Miteinander. „Ich möchte eine Gemeinde gestalten, in der sich alle Generationen wohlfühlen, in der Innovation und Tradition Hand in Hand gehen“, so Lange. „Gemeinsam können wir Meißenheim und Kürzell zu einem noch lebenswerteren Ort machen“, erklärt der Kürzeller.

Bodo Lange freut sich in den kommenden Wochen auf den intensiven Austausch mit den Einwohnern. In seiner ehrenamtlichen Funktion als Gemeinderat gehört er der Fraktion der Freien Liste an. Bei der Kandidatur zur Bürgermeisterwahl trete er jedoch als unabhängiger Kandidat an. Weitere Informationen sowie Termine zum Kennenlernen werde er in den kommenden Wochen bekanntgegeben.