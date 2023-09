Seelbachs derzeitiger Leiter des Bau- und Umweltamtes, Siegfried Kohlmann, bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters in Seelbach. Am 3. Dezember wird dort der Nachfolger von Thomas Schäfer gewählt.

Der 45-jährige Diplom-Verwaltungswirt ist verheiratet, hat zwei Töchter im Alter von 15 und 12 Jahren und wohnt mit seiner Familie in seinem Geburtsort Ettenheim. Kohlmann ist 2018 von Waldkirch als Hauptamtsleiter nach Seelbach gewechselt und hat dieses Jahr, nach längerer Vakanz der Stelle, kurzfristig die Leitung des Bau- und Umweltamtes in Seelbach übernommen, stellt er sich in einer Pressemitteilung vor.

Insgesamt verfüge er über 20 Jahre Fach- und Führungserfahrung in verschiedenen Bereichen der Verwaltung, die er im Anschluss an sein Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl gesammelt habe.

Der Schritt zur Bewerbung als Bürgermeister von Seelbach kommt nun zur richtigen Zeit, findet Siegfried Kohlmann:„Seelbach und seine Einwohner sind mir ans Herz gewachsen. Gemäß seinem Slogan soll der Ort auch in Zukunft richtig liegen. Ich stehe für eine nachhaltige und moderne Entwicklung des Ortes, bei der die wertvollen und vielfältigen Traditionen und örtlichen Besonderheiten erhalten und weiterentwickelt werden.”

Auch ehrenamtlich aktiv

Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist Kohlmann auch ehrenamtlich aktiv in Seelbach – zum Beispiel als Moderator verschiedener Veranstaltungen wie der Partnerschaftsfeier mit dem belgischen Zillebeke oder dem Burgfest, als Darsteller bei den Freilichtspielen und dem historischen Auftakt des Katharinenmarktes sowie als Schriftführer des Burgvereins.

„Gemeinschaft lebt vom Mitmachen”, betont Siegfried Kohlmann in seiner Mitteilung und fährt fort: „Deshalb ist mir unter anderem das Ehrenamt besonders wichtig. Die Vereine, Organisationen und die Blaulichtfamilie sollen in Seelbach gute Rahmenbedingungen für ihre Arbeit vorfinden, damit ehrenamtliches Engagement auch Spaß macht und Wertschätzung erfährt.”

In den kommenden Monaten wird Kohlmann viel in Seelbach unterwegs sein und im Gespräch mit den Bürgern über die Zukunft des Ortes sprechen.

Vorstellungen

16. September, 8 bis 12 Uhr: Infostand auf dem Bauernmarkt

25. September, 19 Uhr: Kandidatenvorstellung in Seelbach (Restaurant Belmondo)

26. September, 19 Uhr: Kandidatenvorstellung in Wittelbach (Gasthaus Krone)

28. September, 19 Uhr: Kandidatenvorstellung in Schönberg (Beck´s Vesperstub)