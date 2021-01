Erster Impftermin in St. Georgen Lorenzhaus macht den Anfang

Für die Impfteams hatten sich die Mediziner Boris Burcza und Thomas Schilling sowie die MTAs Yvonne Obergfell und Larissa Schilling zur Verfügung gestellt. Für alle war es eine Premiere, zumal es die erste Impfaktion in der Bergstadt war. Allerdings hätten sich die St. Georgener Ärzte zusammen mit Vertretern der Pflegeheime schon lange darauf vorbereitet und die Maßnahmen in wöchentlichen online-Meetings besprochen, erklärte Thomas Schilling. Auch sei man seit einem Jahr mit fast zu vielen Informationen versorgt worden. Alles sei perfekt vorbereitet, versicherte Schilling.

Für die zu Impfenden gebe es Mappen mit Gesundheitsdaten und möglichen Gründen, die gegen eine Verabreichung des Impfstoffes sprechen könnten. Das wären eine Körpertemperatur über 38,5 Grad Celsius, eine andere Impfung in den letzten 14 Tagen oder schon einmal aufgetretene Impfreaktionen schwerwiegender Natur. Allerdings war auch für diesen Fall vorgesorgt, sind doch beide Mediziner Narkoseärzte. Für die Impfung aller in Frage kommenden Personen rechnete er mit einer Dauer von fünf bis sechs Stunden.

Schilling sprach sich deutlich für eine Impfung aus. Ebola habe man auch nicht dadurch bekämpft, dass man jahrelang auf Spätfolgen wartete. Früher oder später werde eine Regelung kommen, dass an Veranstaltungen nur Leute teilnehmen dürften, die geimpft seien, war sich der Mediziner sicher.

Mitarbeiter werden drei mal wöchentlich getestet

Geplant war, am Freitag 72 Mitarbeiter und 85 Bewohner zu impfen, am Samstag im Elisabethhaus 39 Mitarbeiter und 35 Bewohner. Laut Wohnbereichsleitung Antje Storz bereitete das Personal die Bewohner per Messung der Vitalzeichen und Blutdruck sowie Vorbereitung der Impfutensilien vor. Es gebe auch ein paar Leute, die sich nicht impfen lassen wollen.

Heimleitung Elisabeth Haas wies darauf hin, dass die Mitarbeiter regulär drei mal wöchentlich auf Corona getestet werden, Bewohner nur bei Bedarf.

Die Maßnahmen würden positiv aufgenommen. Die Mitarbeiter seien sensibilisiert, es gehe ja auch um den Schutz der Bewohner. Während diese auf ihren Stationen geimpft wurden, fand die Aktion für Mitarbeiter im Erdgeschoss des Lorenzhauses statt.

Zuerst müssen sich Mitarbeiter einem Schnelltest unterziehen

Zuvor war allerdings eine Menge Papierkram zu erledigen. Katharina Burger vom DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen war zusammen mit weiteren freiwilligen Helfern dafür zuständig. Sie klärte die Impfteams über die auszufüllenden Formulare auf, was Schilling mit "Deutschland stirbt am Organisationsquark" quittierte. Schließlich war noch für alle Mitarbeiter ein Schnelltest angesagt, bevor endlich die Spritze gesetzt werden konnte. Antje Storz war die erste Kandidatin. Die zweite Impfrunde wird in drei Wochen stattfinden.