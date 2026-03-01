Erster Frühlingsempfang Schuttertal: Bürgermeister appelliert ans richtige „Mindset“ – und ehrt fünf Vorbilder

Der erste Frühlingsempfang in Schuttertal ist geglückt. Bürgermeister Matthias Litterst erinnerte die gut 200 Besucher an die Bedeutung einer konstruktiven Mentalität.
Der bislang wärmste und mutmaßlich auch sonnigste Tag des Jahres bot in der Bergdorfhalle Schweighausen die perfekte Kulisse für den ersten Frühlingsempfang der Gemeinde. Die hatte das Format vom Januar in den März verschoben – und das kam an, die Rathausmitarbeiter mussten sogar nachstuhlen. Der Musikverein Schweighausen eröffnete den Vormittag, bevor Bürgermeister Matthias Litterst zu einer gewohnt eindrücklichen Ansprache ansetzte.