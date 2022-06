1 Ardian Krasniqi (rechts) vom BSV Rottweil hat sich mit seinen Trainingspartnern intensiv auf seinen ersten Kampf als Profiboxer vorbereitet. Foto: Rohde

Am Pfingstsamstag ist es so weit: Ardian Krasniqi feiert sein Debüt als Box-Profi in Wangen im Allgäu. Der 26-Jährige, 1,84 Meter große und aktuell 80,5 Kilogramm schwere Athlet vom Boxsportverein Rottweil trifft auf den erfahrenen Ungarn Istvan Kiss.















Damit setzt Ardian Krasniqi die Familien-Tradition seines Onkels Luan Krasniqi fort. Der 29 Jahre alte Herausforderer unterdessen ist sehr Kampf erprobt mit rund 59 Ringauftritten und einer dabei relativ ausgeglichenen Bilanz von 25 Siegen (12 Knockouts) sowie 34 Niederlagen (23 Knockouts). Ardian Krasniqi freut sich auf diese Premiere:

"Dann weiß ich, wo ich stehe"

"Mir war es wichtig, gleich gegen einen guten, erfahrenen Gegner zu boxen. Dann weiß ich, wo ich stehe und kann zeigen, was ich drauf habe. Ich möchte gute Leute besiegen, damit ich in der Rangliste schneller nach oben komme." Dass der nur drei Jahre ältere zwölf Zentimeter kleine, 1,72 Meter große Ungar schon so viele Kämpfe als Profi absolviert hat, erklärt sich aus der Ausbildungsphilosophie des Landes, die anders als in Deutschland ist. "Dort durchlaufen die Kämpfer keine Amateurschule wie bei uns, sondern werden viel früher direkt Profi."

Gegner per Videos studiert

Wie schätzt der Rottweiler Kiss ein? "Ich habe mit meinem Vater Agim die Videos geschaut und ausgewertet. Ich weiß was auf mich zukommt", geht er optimistisch, selbstbewusst und motiviert als Werk. Was genau kommt nun auf Krasniqi zu? "Bei den Profis ist es anders zu boxen von der Zeiteinteilung her. Im Amateurbereich war ich immer 3 x 3 Minuten gewohnt. Da geht man voll Speed drauf. Jetzt hat man über die Distanz von vier Runden etwas mehr Zeit, braucht mehr Geduld, muss taktischer vorgehen. Darauf freue ich mich", hat er die letzten drei Wochen intensives Sparring absolviert.

"Bin guter Techniker"

"Von meiner Grundausbildung her bin ich ein guter Techniker", gab es etliche Tipps von Luan Krasniqi, "dass ich mit Lockerheit in den Kampf gehen soll, denn daraus kommt die Kraft. Mit meiner linken Führhand gezielt arbeiten, fit und konzentriert in den Ring steigen." Neben dem einstigen Olympia-Medaillen-Gewinner, Amateur-Europameister und sowohl Amateur- wie Profi-Vizeweltmeister wir auch Cruiser-Ex-Weltmeister Firat Arslan zur Seite stehen. Arslan war früher Trainingspartner von Luan Krasniqi und über viele Jahre in Rottweil stationiert.

Intensive Trainingseinheiten

Sein Training absolvierte Ardian Krasniqi im heimischen Gym in Rottweil. "Da kamen einige Sparringspartner angereist", war der ambitionierte Rottweiler zudem oft in Stuttgart zum Sparring und beim bekannten Trainer Konni Mittermaier. "Ich habe vorher noch nie sechs bis acht Runden gekämpft. Es war schon eine Umstellung, dann jeweils gegen ausgeruhte frische Gegner nacheinander Runden zu sparren."

Fünf Kilo abtrainiert

Für die Kondition suchte er sich in Rottweil die Umgebung mit Laufwegen und im Rottweiler Stadion die Leichtathletik-Bahn samt Sandgrube für die Beinarbeit. "Ich musste ja noch fünf Kilo abtrainieren und dies wollte ich nachhaltig machen und nicht abrupt erst kurz vor dem Kampf. Hier hat mir mein Athletik-Trainer Emanuele Ingrao geholfen. Zudem habe ich extra meine Ernährung umgestellt."

Große Unterstützung für BSV-Boxer

Der Fußball-Trainer des Verbandsligisten FC Holzhausen, der in der neuen Saison zum Oberligisten FC 08 Villingen in den Trainerstab wechselt, half Krasniqi in punkto Schnelligkeit und Beweglichkeit. Und bei all den Mühen, Schweiß und oftmals Schmerzen nach den anstrengenden Einheiten "konnte ich mich bei Physiotherapeut Alfred Bayer aus Bochingen wieder regenerieren", dankt Ardian Krasniqi schon vor dem ersten Fausthieb all denen "die mich bisher unterstützt haben und am Samstag in Wangen in der Halle die Daumen drücke."

2500 Zuschauer erwartet

Zehn Kämpfe sind angesetzt, Krasniqi soll bei der um 18 Uhr beginnenden Veranstaltung voraussichtlich als siebter Kampf laufen, vor den beiden Hauptkämpfern Altin Zogaj und Timo Schwarzkopf. Die Halle in Wangen fasst rund 2500 Zuschauer und dürfte ausverkauft sein, da vor allem die Nachfrage aus Rottweil nach Karten sehr hoch gewesen ist.

