Erster Erfolg in der Staffel Janina Hettich: Am Schießstand nervenstark

Lediglich beim Stehendanschlag "wackelte" die Lauterbacher Biathletin ein wenig. Nach zwei Fehlern und einem weiteren Fehlschuss bei einem Nachlader, brachte Janina Hettich jedoch nervenstark den letzten Nachlader ins Ziel. Trotzdem war ihr Rückstand danach mit 24 Sekunden gering. In der Loipe verlor sie auf der Schlussrunde noch einige Sekunden und übergab mit 34 Sekunden Rückstand gleichauf mit der Russin Larisa Kuklina auf Rang vier und fünf an Denise Herrmann.

Die in diesem Winter immer wieder etwas "gescholtene" Vorzeigebiathletin knüpfte in der Staffel an frühere Spitzenleistungen an. Gleich mehrere Konkurrentinnen "ließ sie stehen" und überzeugte mit nur zwei Nachladern am Schießstand absolut. So brachte Denise Herrmann die deutsche Staffel auf Platz zwei, nur drei Sekunden hinter Weißrussland. Wahrscheinlich das beste Staffelrennen ihrer bisher schon so erfolgreichen Karriere lieferte dann Franziska Preuß ab. Auf der für sie ungewohnten Rolle als Schlussläuferin beeindruckte die 26-Jährige und lieferte der Weißrussin einen großen Kampf, den sie nach fehlerfreiem Liegendschießen und brillanten, schnellen fünf Treffern zum Schluss stehend, nervenstark klar für sich entschied.

Überglücklich und befreit fielen sich die vier Biathletinnen nach diesem grandiosen Sieg im Zielraum in die Arme. Platz zwei belegte Weißrussland (0 Fehler/9 Nachlader + 0:17 Minute) vor Schweden (0 Fehler/5 Nachlader + 0:36 Minute). Weit abgeschlagen landeten die favorisierten Teams aus Frankreich auf Rang fünf. (2 Strafrunden/10 Nachlader + 1:48 Minute) und Norwegen auf Platz sieben (2 Strafrunden/15 Nachlader + 2:46 Minute).

Die Staffel in Oberhof hat gezeigt, dass das deutsche Biathlon-Damenteam mit jeder Mannschaft der Welt mithalten kann, wenn, wie bei diesem Rennen, alle vier Teammitglieder ihr Leistungsvermögen abrufen können. Die deutschen Damen hoffen nun, dass sie in der nächsten Staffel in Antholz/Südtirol und danach bei der Weltmeisterschaft in Slowenien ebenfalls um die Spitzenplätze mitlaufen und –schießen können.

Sieg im Weltcup ein weiterer Meilenstein für Lauterbacherin

Für Janina Hettich war der erste Weltcupsieg bei ihrem erst dritten Einsatz in einer Damenstaffel ein weiterer Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere. "Zusammen mit meinen Teamkolleginnen gegen die besten Teams der Welt mit zahlreichen Spitzbiathletinnen zu bestehen, macht mich stolz und glücklich und gibt mir weiteren Auftrieb für die kommenden Aufgaben", so Janina Hettich.