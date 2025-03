Die Montage der 613 Module für die PV-Dachanlage ist geschafft. Für die Genossenschaft ein Grund zur Freude. Rund 60 Gäste feierten in der Betriebshalle der Firma Fink diesen ersten Meilenstein.

Vor rund einem Jahr nahm mit der Gründungsversammlung die Bürgerenergie Vöhrenbach ihren Anfang. Mutig wurde von den 13 Gründungsmitgliedern das Ziel formuliert, in naher Zukunft Projekte zur Stromgewinnung vor Ort mittels Photovoltaik (PV)-Anlagen mit Bürgerbeteiligung umzusetzen.

70 Personen ziehen mit

Die Idee fand rasch Zuspruch und so ist die Anzahl derjenigen, die Anteile in die Genossenschaft investiert haben, auf über 70 gestiegen. Das erste Projekt, die PV-Dachanlage Firma Fink mit insgesamt 613 Modulen und einer Kapazität von 270 KW, ist mit dem Tag des Richtfestes am 14.März fertig montiert worden.

Aus diesem Anlass wurde zu einem Richtfest mit kleiner Bewirtung in die Betriebshalle der Firma Fink geladen. An die 60 Gäste feierten gemeinsam diesen ersten Erfolg. Vorstand und Aufsichtsrat der Bürgerenergie sowie die beteiligten Firmen Kienzler und Fink überbrachten ihre Grußworte an die Gäste. Alle hoben die Leistung des Vorstands Henrik Dezman hervor, der vor einem Jahr die Initiative ergriffen und maßgeblich zum Erfolg beigetragen habe.

Das sagt der Vorstand

„Alleine ist so ein Projekt nicht zu stemmen“, sagte Dezman, „da braucht es gegenseitige Unterstützung und Mitarbeit. Ich danke ausdrücklich Vorstandskollege Lorenz Walz und dem Aufsichtsrat mit Vorsitzendem Eberhard Weisser, Hermann Dotter und Birgit Winskowski für ihr Engagement.“ Sehr hilfreich seien auch die Gespräche und die Hilfe der Verantwortlichen der Bürgerenergie Unterkirnach gewesen, die in vielen Bereichen hilfreich unterstützten, führte Dezman weiter aus.

Die Vorstände der Bürgerenergie Henrik Dezman und Lorenz Walz stehen auf dem PV-Dach der Firma Fink. Foto: Firma Kienzler

Alle Redner, auch Benjamin Kienzler und Pascal Fink, lobten das gute und freundschaftliche Miteinander, was die Zusammenarbeit erleichterte. Die Koordinatorin Nadine Abendschein (Firma Kienzler) habe mit ihrer umsichtigen und kompetenten Arbeit wesentlich dazu beigetragen, dass nun die Voraussetzungen für die baldige Inbetriebnahme der Anlage erfüllt seien, hieß es bei der Feier.

„Bläch Forest“ sorgt für tolle Stimmung

Großer Dank gelte den Mitarbeitern der Firma Kienzler, die hier eine Punktlandung vollbracht hätten. Zur Feier des Tages konnte mit einem Gläschen Sekt auf den Erfolg angestoßen werden. Die jungen Musiker der „Bläch Forest“ unterhielten die Gäste bestens mit modernen Stücken und trugen zur guten Stimmung bei.

Kurz-Infos zum Verein: genossenschaftliche Vereinigung mit inzwischen über 70 Mitgliedern.