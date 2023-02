Martin Weiss will Bürgermeister in Rottweil werden

1 Martin Weiss will Bürgermeister in seiner Heimatstadt Rottweil werden. Foto: Weiss

Rottweil hat den ersten Bewerber für das vakante Amt des Bürgermeisters: Martin Weiss, aktuell Kämmerer in Zimmern, will ins Rathaus seiner Heimatstadt einziehen.









Link kopiert Diesen Artikel teilen











Martin Weiss, seit 2011 Kämmerer der Gemeinde Zimmern ob Rottweil, hat sich um das Amt des Ersten Beigeordneten in Rottweil beworben. „Ich bin gerne bereit, noch mehr Verantwortung für meine Heimatstadt Rottweil zu übernehmen“, schreibt Weiss in seiner Bewerbung. Seit der Wahl des bisherigen Bürgermeisters Christian Ruf zum Oberbürgermeister ist der Posten vakant. Gemäß des neu festgelegten Zuschnitts der Stelle soll der künftige Bürgermeister die Fachbereiche Ordnungs- und Schulverwaltung, Bauen und Stadtentwicklung sowie Hochbau und Gebäudemanagement übernehmen.

Gespräche mit allen Fraktionen geführt

Der 44-jährige gebürtige Rottweiler Weiss tritt als parteiloser Bewerber an, Gespräche habe er im Vorfeld aber mit allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen geführt, teilt er mit. „Ich bekam dort sehr viel Rückhalt – das hat mich in meiner Entscheidung bestärkt“, so Weiss. Als Motivation nennt Weiss, dass er auf der Grundlage seiner bisherigen Berufserfahrungen etwas für seine Heimatstadt Rottweil sowie die Bürgerinnen und Bürger bewegen möchte. Der Dialog mit den Menschen ist ihm dabei sehr wichtig.

Positive Entwicklung weiter ausbauen

Rottweil habe sich während den letzten Jahren in einigen Bereichen äußerst positiv entwickelt, so Weiss, dies gelte es aber weiter auszubauen. Als Beispiele nennt er das schon in der Diskussion befindliche Mobilitätskonzept, den Ausbau und Umbau der Betreuungsangebote, die Digitalisierung der Schulen und von Verwaltungsleistungen.

Auch Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz möchte er als langjähriger Kämmerer auf einer soliden wirtschaftlichen Basis befördern: „Ich möchte, dass sich Ökonomie und Ökologie treffen.“ Er betont zudem, dass er sich als „Teamplayer“ sieht: „Nur gemeinsam können die vielfältigen Aufgaben erledigt und Projekte gut umgesetzt werden. Rottweil muss aber nicht ganz neu erfunden werden. Wichtig ist jedoch Vorhandenes kritisch zu hinterfragen und zusammen weiter zu entwickeln.“

Seit zwölf Jahren in Zimmern

Weiss geht als Verwaltungsmann mit langjähriger Erfahrung ins Rennen. Seit knapp zwölf Jahren ist er als Kämmerer bei der Gemeinde Zimmern ob Rottweil beschäftigt. Zuvor übte er diese Funktion acht Jahre in der Gemeinde Sonnenbühl im Landkreis Reutlingen aus. Seine berufliche Laufbahn startete er mit Praxisjahren bei der Gemeinde Villingendorf und der Stadt Rottweil. Studiert hat der Diplom Verwaltungswirt an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl.

Nebenberuflich ist Weiss Verbandsrechner der Zweckverbände Abwasserreinigung Eschachtal und der Eschachwasserversorgung.

In Rottweil vielfältig engagiert

In seiner Heimatstadt Rottweil ist Weiss unter anderem Ausschussmitglied der Narrenzunft Rottweil, im Vorstand des Fördervereins Münsterbauhütte und in der Kirchengemeinde Heilig-Kreuz engagiert.

Er ist passives Mitglied in einigen Rottweiler Kultur- und Sportvereinen und vielen als Gitarrist und Sänger „der Barde“ bekannt. Neben der Musik spielt er auch gerne Binokel und wandert im Ländle und den Bergen Österreichs. Weiss ist verheiratet und hat drei Söhne im Alter von 11, 14 und 16 Jahren.

Der neue Bürgermeister soll Mitte April gewählt werden. Und es ist anzunehmen, dass Weiss nicht der einzige Bewerber bleibt.