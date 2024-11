Erste Zeugen gehört: Tragischer Autounfall wird vor dem Amtsgericht Wolfach verhandelt

1 An der Wolftalstraße hat sich der Unfall ereignet, dessen Schuldfrage vor Gericht geklärt wird. Foto: Lupfer

Wegen fahrlässiger Tötung muss sich seit Mittwoch eine 66-Jährige vor dem Wolfacher Amtsgericht verantworten. Die Frau, die mit ihrem Auto einen Fußgänger erfasst haben soll, schweigt. Der Fußgänger erlag zwölf Tage später seinen schweren Verletzungen.









„Das ist eine ganz unglückliche Verkettung von Umständen“, befand Richterin Ina Roser zum Ende der ersten Verhandlungsrunde gegen eine heute 66-Jährige, die nach Überzeugung der Anklage im Dezember in Oberwolfach einen verhängnisvollen Unfall verursacht haben soll. Fünf Zeugen wurden zum Prozessauftakt am Mittwoch im Amtsgericht Wolfach gehört.