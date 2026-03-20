Erste Versammlung in Nagold: Seelsorgeeinheit stehen Einschnitte bevor

Die demografische Entwicklung zwingt die Diözese Rottenburg/Stuttgart zu Veränderungen. Diese betreffen auch die katholischen Gemeinden der Seelsorgeeinheit Oberes Nagoldtal.
Weniger Mitglieder, weniger Personal, weniger Kirchensteuer– der demografische Wandel geht auch an der Diözese Rottenburg/Stuttgart nicht spurlos vorbei. Deshalb sollen die Gemeindestrukturen verändert werden, um handlungsfähig zu bleiben und „sich mit ihren Kirchengemeinden in eine positive und zukunftsfähige Richtung“ weiterzuentwickeln“, heißt es in einer Pressemitteilung.