Erste Standortbestimmung: VfL Nagold steigt in den WFV-Pokal ein

VfL Nagold steigt in den WFV-Pokal ein

1 Beim VfL Nagold wird wohl Joel Mogler im Tor stehen. Foto: Kraushaar

Der VfL Nagold empfängt im WFV-Pokal den VfL Pfullingen. Es ist das erste Pflichtspiel der neuen Saison.









VfL Nagold – VfL Pfullingen (Freitag, 19 Uhr). Das Heimspiel des VfL Nagold gegen den VfL Pfullingen ist eine von vier Begegnungen, die in der ersten Runde des WFV-Pokals schon am Freitagabend ausgetragen werden. Ab 19 Uhr tritt der Vizemeister der Fußball-Landesliga gegen den Fast-Absteiger aus der Verbandsliga im Reinhold-Fleckenstein-Stadion an. Und zwar auf dem Rasenplatz, der nach dem Einbau der Flutlichtanlage im vergangenen Jahr auch die Möglichkeit einer Verlängerung möglich macht.