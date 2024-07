Erste Sitzung: So ist der neue Bietenhausener Ortschaftsrat durchgestartet

1 Der Rangendinger Bürgermeister Manfred Haug (links) und Ortsvorsteherin Marion Kelm (Dritte von rechts) mit den neuen, den im Amt bleibenden und auch den scheidenden Bietenhausener Ortschaftsräten. Foto: Kapitel-Stietzel

Einiges an Bewegung gab es am Mittwoch im wichtigsten politischen Gremium in Bietenhausen: So wurden bei der konstituierenden Sitzung nicht nur Ortschaftsräte mit Dankesworten und Präsenten verabschiedet.









Etwas mehr als fünf Wochen ist es her, dass auch in Bietenhausen die Bürger zur Wahlurne schritten, um bei den Kommunalwahlen ihre Stimme abzugeben. Wie sich das Votum konkret auf den für den Ortsteil zuständige Gremium auswirkt, zeigte sich nun am Mittwoch: Im großen Kita-Raum des Bürgerhauses waren neue und alte Ortschaftsräte zusammengekommen, um nicht nur bei der letzten Sitzung des bisherigen, sondern auch der konstituierenden Sitzung des neu zusammengestellten Rates dabei zu sein.