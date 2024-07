Erste Sitzung: Ortschaftsrat Müllen wählt Manfred Osswald an die Spitze

Ortschaftsrat Müllen wählt Manfred Osswald an die Spitze

1 Der neue Müllener Ortschaftsrat (von links): Manfred Osswald, Stefan Frey, Robin Metzger, Lisa Wagner, Flemming Lapp und Irene Schwarz. Foto: Goltz

Großes Stühlerücken gab es in Müllen: Von den sechs bekannten Mitgliedern sitzen nur zwei für die neue Amtsperiode wieder am Ratstisch. Gleich vier neue Gesichter gesellen sich ab sofort dazu. Hilde Wurth-Schell erhielt eine besondere Auszeichnung.









Während es in einigen Gremien nur vereinzelt zu Neubesetzungen am Ratstisch kommt, bringen im Neurieder Ortsteil Müllen gleich vier neu gewählte Mitglieder frischen Wind in die Kommunalpolitik. Bevor Flemming Lapp (FW), Stefan Frey (FW), Lisa Wagner (UL) und Robin Metzger (CDU) jedoch ihren Platz einnehmen durften, nahm sich die Ortsvorsteherin Hilde Wurth-Schell die Zeit und verabschiedete Silke Reißfelder, Marco Weizenecker und Stefanie Ritter mit einem Blick auf die vergangenen zehn Jahre.