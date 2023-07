OB Markus Ibert, der die Sitzungen der Jugendvertretung leitet, nutzte einen Tagesordnungspunkt sehr kreativ. Er forderte die „großen und alten Gemeinderäte“ auf, den neuen Mitgliedern des Jugendgemeinderates ihre eigene Sicht auf besonders wichtige Entscheidungen vorzustellen.

Nicht nur die Sitzung von Montag wurde thematisiert

Normalerweise berichtet der OB im Tagesordnungspunkt „Informationen aus dem Gemeinderat“, was in dessen jüngster Sitzung entschieden wurde. Es ging aber bei dieser Art Information ausdrücklich nicht nur um die Sitzung vom Montag. Klaus Schwarzwälder (FW) verwies dennoch auf die knappe Entscheidung des Gemeinderats, der sich mit 16 zu 14 Stimmen gegen die Fahrradstraßen in Kuhbach und Reichenbach ausgesprochen hatte.

Volker Przibilla (Grüne) stellte die Frage, wie der Jugendgemeinderat hier entschieden hätte. Der OB fragte anders: Wie steht der Jugendgemeinderat generell zu Straßen in der Stadt, auf denen Fahrradfahrer gleichberechtigt sind? Da stimmten alle anwesenden Jugendlichen mit Ja.

Stefanie Kremling-Deinert (SPD) blickte in die Zukunft. Wird es eine Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr geben? Der Gemeinderat hatte am Montag dazu keine abschließende Entscheidung getroffen. Bei der Gelegenheit verwies die Stadträtin auf eine „Gratwanderung“, die auch die Jugendlichen irgendwann machen müssten: Es gelte mitunter auch Entscheidungen zu treffen, wenn Wunschvorstellungen nicht zu finanzieren sind. Das Thema griff Rudolf Dörfler (CDU) auf. Er verwies wieder auf das Aus der Fahrradstraßen in Kuhbach und Reichenbach, mit dem Hinweis, dass – aus Sicht der CDU-Fraktion dafür unter anderem das Geld nicht da gewesen sei.

Manchmal ist Pragmatismus gefragt

Regina Sittler (FDP) zeigte Pragmatismus an einem anderen Beispiel. Der Gemeinderat hatte einem Sonnensegel über der Terrasse beim Haus am See nach kontroverser Diskussion zugestimmt. Sie habe ebenfalls dafür votiert, auch wenn sie das Segel nicht schön findet. Das würde aber jetzt nur für ein Jahr gelten, dann wäre wieder der Gemeinderat gefragt.

Sven Haller (AfD) wiederum verwies auf den geplanten Umbau der Sportanlagen an der Dammenmühle samt Sportkita, der den Gemeinderat in den kommenden Jahren beschäftigen werde.