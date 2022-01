Erste Schulwoche in Rottweil

Der Start nach den Ferien ist in Corona-Zeiten immer etwas heikel. Während in normalen Schulwochen regelmäßig getestet wird, ist das in den Ferien jedem selbst überlassen. Hinzukommt der ein oder andere Reiserückkehrer. Wir haben bei vier Rottweiler Schulen nachgefragt, wie sie die erste Woche im neuen Jahr bewältigt haben.















Rottweil - Schon an den letzten Schultagen im Jahr 2021 wurde an den Rottweiler Schulen an die ersten Tage im Jahr 2022 gedacht. Schüler wurden angewiesen, sich vor dem Schulstart testen zu lassen oder bekamen sogar Tests mit nach Hause. Doch haben sich die Vorbereitungen gelohnt?