1 Trotz vieler Chancen mussten sich Lukas Scheu und der TSV Altensteig bei der HSG Rietheim/Weilheim geschlagen geben. Foto: Priestersbach

Mit der ersten Saisonniederlage kehrten die Altensteiger TSV-Handballer aus der Weilheimer Sporthalle zurück. Gleichzeitig wurde die Mannschaft von Trainer Uwe Reime als Tabellenführer der Landesliga von der Spvgg Mössingen abgelöst.















HSG Rietheim/Weilheim – TSV Altensteig 31:24 (17:12) - Für den Altensteiger Trainer ist das Ergebnis am Ende zwar etwas zu hoch ausgefallen, doch in der Schlussphase hatte er auf eine offene Abwehr gesetzt und seine Mannschaft einige einfache Gegentore kassiert. Gegen einen heimstarken Kontrahenten konnten die Altensteiger nicht an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen.

"Wir haben den Gegner selbst stark gemacht", lautet das Fazit von Uwe Reime, der schon etwas enttäuscht war, wie sich seine Mannschaft ohne Haftmittel den Schneid abkaufen ließ. "Wir sind da mental auf Harz fixiert", war sein Eindruck. So konnten sich die Altensteiger zwar viele gute Chancen erspielen, leisteten sich aber, so Uwe Reime, eine "unheimlich hohe Zahl an Fehlwürfen". Mit der Defensivleistung konnte er ebenfalls nicht zufrieden sein: "In der Abwehr müssen wir in Zukunft noch eine Schippe drauflegen".

Holpriger Start

Schon der Start vor rund 200 Zuschauern war aus Sicht der Gäste eher holprig. Erst in der 5. Minute glückte Tomislav Sudaric beim 1:3 der erste Altensteiger Treffer. Danach konnte Alexander Hils (10.) zwar zum 5:5 ausgleichen, aber anschließend legten die Hausherren über 9:6 (14.) und 13:9 (24.) auf 17:12 beim Pausenpfiff vor. "Das waren viel zu viele Gegentore", machte Uwe Reime in seiner Rückschau deutlich.

Offene Manndeckung wird bestraft

Turbulent begann die zweite Spielhälfte. Max Fuhrmann und Mario Kalaica-Mandic trafen zum 14:17, bevor es zwei Zeitstrafen für die Hausherren sowie eine für die Altensteiger gab und Max Fuhrmann einen Strafwurf vergab. Anschließend verkürzte Lukas Scheu auf 17:19 (40.), Mario Kalaica-Mandic erzielte das 18:20 (43.). Doch dann war erneut das Team von HSG-Trainer Alexander Job am Drücker und erhöhte auf 23:18 (47.) – und nach 55 Zeigerumdrehungen vorentscheidend auf 27:22. Nun stellte Uwe Reime auf offene Manndeckung um, was die Hausherren zum Schluss mit dem 31:24 bestraften.

Statistik

Felix Bormann, Lovro Boticki (Tor), Alexander Kugele, Lukas Scheu (2), Laurenz Rothfuß (3), Alexander Hils (1), Maximilian Fuhrmann (3/1), Tomislav Sudaric (3), Jannik Holzäpfel (3/1), Constantin Kost, Adam Szöllösi, Gabor Karap (5), Mario Kalaica-Mandic (4), Jona Wenz. Heiko Beck (HSK Urbach-Plüderhausen) und Niclas Krebs (TSV Haubersbronn)