Die Sommerpause für den SV Winzeln war kurz – sehr kurz. Denn noch am 19. Juni stand das Team der beiden Trainer Tobias Heizmann und Tobias Bea im Bezirkspokalfinale – und gewann nach Verlängerung gegen den VfL Mühlheim.

Nach gut zwei Wochen Pause für Spieler und Coaches ging es Anfang Juli schon wieder mit der Vorbereitung los. Denn im Vergleich zu den Bezirksliga-Konkurrenten steigt der SV Winzeln deutlich früher in die Saison ein. Der erfreuliche Grund: Als Bezirkspokalsieger sind die Winzelner automatisch für den WFV-Pokal qualifiziert.

Der Sieger des Spiels trifft auf die TSG Balingen

Am Samstag (15.30 Uhr) geht’s nun los – der SVW erwartet den Landesligisten SV Nehren. „Das ist ein Highlight für den SV Winzeln“, ist sich Trainer Heizmann sicher. Denn es ist schon eine Weile her, dass man sich in einem Wettbewerb mit den Stuttgarter Kickers oder der TSG Balingen befand.

Stichwort Balingen: Der Sieger der Partie am Samstag hat das große Los gezogen und darf in der zweiten Runde gegen den Neu-Regionalligisten ran. Geplant ist das Duell bereits für den kommenden Mittwoch (30. Juli), da die Balinger am ersten August-Wochenende schon in der Liga gefordert sind.

Mögliches Duell mit Balingen noch kein Thema

Für Heizmann und den SV Winzeln ist das mögliche Duell mit dem Viertligisten jedoch noch kein Thema. Sein Fokus liegt auf dem schweren Heimspiel gegen den Landesligisten. „Nehren ist der klare Favorit“, sagt Heizmann. Aber: „Wir wollen für eine Überraschung sorgen.“

Die Vorfreude bei ihm, der Mannschaft und dem gesamten Verein ist groß. Für das Trainerteam Heizmann/Bea ist das Aufeinandertreffen mit Nehren auch ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten. Denn in ihren Seedorfer Jahren gab es so manches Duell mit dem SVN – viele der Spieler von damals sind heute noch aktiv.

Die Trainer beider Teams kennen sich gut

Auch die Trainer kennen sich untereinander: Nehrens Coach Pedro Keppler ist schon lange im Verein. Nach der Auslosung vor einigen Wochen wurden daher mit einigen Nehrenern Nachrichten ausgetauscht, verrät Heizmann.

Der ein oder andere Spieler ist derzeit im Urlaub

Der Gegner ist dem Winzelner Trainerduo also bestens bekannt. Ein kleiner Vorteil? Vielleicht. Eine Prognose über die Leistungsfähigkeit seines Teams will Heizmann jedoch noch nicht abgeben. „Zur Form kann man erst kurz vor Rundenstart etwas sagen“, glaubt er – zumal in der Vorbereitung bisher immer wieder Akteure urlaubsbedingt fehlten.

Das wird auch am Samstag der Fall sein, wenn der SV Winzeln den Landesligisten aus Nehren in der ersten Pokalrunde empfängt. Heizmanns Ziel ist klar: „Wir wollen eine gute Leistung zeigen und ein gutes Ergebnis einfahren.“