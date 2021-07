1 Um diesen Pokal geht es. Foto: WFV

Einige interessante Partien ermittelte die Losfee bei der Auslosung der ersten Runde im württembergischen Verbandspokal. Seedorf und Nusplingen begrüßen die beiden letztjährigen Finalisten.

Die Highlight-Spiele der Gruppe 3 finden sicherlich in Seedorf und in Zimmern statt. Der SV Seedorf zog mit dem zweimaligen Vizepokal-Sieger TSG Balingen das große Los. Landesligist SV Zimmern darf den Oberlligisten SSV Reutlingen begrüßen.

Auch die Partien der weiteren Landesligisten aus unserem Verbreitungsgebiet haben es in sich. Des Weiteren reist in Gruppe 3 der TSV Trillfingen zum SSC Tübingen. Der SV Wittendorf empfängt die SGV Rutesheim. Die SG Empfingen muss beim SV Nehren ran. Der VfB Bösingen misst sich mit dem SC 04 Tuttlingen. Der VfL Nagold begrüßt in der ersten Runde den VfL Pfullingen. Verbandsligist FC Holzhausen hat in der ersten Runde ein Freilos.

In Gruppe 4 trifft der TSV Nusplingen auf den Titelverteidiger SSV Ulm. Der SV Heinstetten begrüßt den TSV Eschach. Der FC 07 Albstadt hat Heimrecht gegen den FV Biberach. Der TSV Straßberg reist zum TSV Buch. Und die TSG Balingen II bekommt es mit dem FV Olympia Laupheim zu tun.

Die erste Runde im wfv-Pokal wird am Samstag, 24. Juli, um 15.30 Uhr gespielt.