Der Pflichtspielauftakt des SCL ist mit dem 2:1-Sieg gegen den Kehler FV geglückt. Die Partie der ersten Verbandspokalrunde ging in die Verlängerung und wurde erst in der 109. Minute durch einen Freistoßtreffer von Konstantin Fries entschieden.

SBFV-Pokal, erste Runde: Kehler FV – SC Lahr 1:2 n.V. (1:1). Für den SC Lahr wartete mit der Pokalpartie gegen Verbandsliga-Absteiger Kehler FV der erste Gradmesser nach einer kurzen Vorbereitung. „Das Spiel hat klar gezeigt, dass wir noch in der Findungsphase sind und noch viel Arbeit vor uns liegt, aber wir haben unser Ziel, die nächste Pokalrunde erreicht“, bilanziert SCL-Coach Domenico Bologna die erste Pokalrunde. Auch mit der Leistung der Neuzugänge Lukas Bohro, Pedro Allgaier und Leon Bross, die alle von Beginn an aufliefen, zeigt sich der Trainer zufrieden. „Alle drei haben einen positiven Eindruck hinterlassen.“ Das gleiche gilt auch für die neuen Tim Lettgen, Ferhat Uca und Harim Makaya, die im Laufe der Partie eingewechselt wurden. „Man hat hier und da noch gemerkt, dass unsere Neuen und die Mannschaft sich gegenseitig noch etwas kennen lernen müssen“, zeigt Bologna auf. Das werde laut dem Trainer noch etwas Zeit brauchen, aber die bisherigen Impulse und die neue Breite im Kader seien gut.

Lahrer Führung hält nicht lange an

Die Lahrer gingen als Favorit in die Partie und wollten von Beginn an den Ton angeben und ihr gewohntes Kombinationsspiel aufziehen. Der Kehler FV agierte aus einer kompakten Defensive heraus und lauerte immer wieder auf Konter. Defensiv haben sie zeitweise mit zwei Fünferketten gespielt und so das Zentrum und die Flügel gut zu gemacht. „Wir sind nicht so in unser Kombinationsspiel gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben“, so Bologna.

Wichtig war, dass der SC Lahr nach einem Fries-Eckball durch einen Kopfball von Sören Zehnle in Führung gegangen ist (18.). Doch die Freude über die Führung sollte nicht lange halten. Der Gastgeber hatte prompt eine Antwort parat. Nach einem Lahrer-Fehlpass im Spielaufbau schaltete der KFV blitzschnell um und Elyes Bounatouf erzielte in der 21. Minute den 1:1-Ausgleichstreffer, der auch gleichzeitig den Pausenstand bedeutete.

Nach der Pause war der SCL weiter spielbestimmend und erarbeitete sich einige gute Chancen, die aber allesamt ungenutzt blieben. Auch nach 90 Minuten war noch keine Entscheidung gefallen und die Partie ging in die Verlängerung.

In der zweiten Runde geht es gegen SV Oberwolfach

In der 109. Spielminute war es dann Konstantin Fries – der in Abwesenheit von Kapitän Gabriel Gallus die Binde trug – der die Lahrer mit einem Freistoß in Führung brachte und für die Entscheidung sorgte. „Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gemacht. Aber wir haben bis zum Schluss gekämpft und eine gute Kollektivleistung gezeigt“, so Bologna. Die Bologna-Elf brachte steht nun in der zweiten Runde des Verbandspokals. Dort trifft der SC Lahr am Mittwoch, 16. August, auswärts auf den Landesligisten SV Oberwolfach. Davor startet für den SCL am Sonntag die neue Verbandsliga-Saison gegen den FC Auggen.

SC Lahr: Leptig; Sö. Zehnle, Monga, Fries (120. Uca), Bohro, Häußermann (112. Makaya), Allgaier, Kerellaj, Spoth (72. Bojang), Kalt, Bross (62. Lettgen).

Tore: 0:1 Sö. Zehnle (18.), 1:1 Bounatouf (21.), 1:2 Fries (109.).