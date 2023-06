1 Ein Spiel, das neue Maßstäbe setzt: TSG Balingen vs. VfB Stuttgart. Foto: Screenshot TSG Balingen

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat die TSG Balingen die erste Runde im DFB-Pokal erreicht – und mit dem Bundesligisten VfB Stuttgart gleich ein Traumlos gezogen. Vieles steht schon fest, einiges ist noch offen. Über den Spielort sollte am Freitag entschieden werden – doch die Festlegung wurde vertagt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Planungen bei der TSG Balingen nehmen Fahrt auf. Nachdem am Wochenende endgültig über den Spielort entschieden werden sollte – Bizerba-Arena in Balingen, Kreuzeiche in Reutlingen und GAZI-Stadion in Stuttgart waren in der Verlosung, die Mercedes-Benz-Arena kam wegen Umbauarbeiten nicht in Frage – werden nun die nächsten Wochen arbeitsintensiv. Es gibt viel zu tun im Vorfeld des großen DFB-Pokalspiels gegen den VfB Stuttgart.