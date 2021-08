2 Im Spiel Hochdorf gegen Gündringen stürmt in den Schlussminuten Daniel Beifuß auf das Hochdorfer Tor zu. Keeper Sascha Renz pariert zunächst, jedoch trifft Gündringens Fabian Sink im Nachschuss 1:6. Quelle: Unbekannt

Bezirkspokal: Pokalsieger von 2020 scheidet aus / Im Bezirksligaduell setzt sich die SG Felldorf-Bierlingen gegen Salzstetten durch

Kleine und großer Überraschungen hatte die erste Pokalrunde für die Fußballfans im Angebot. So verabschiedete sich der SV Baiersbronn frühzeitig aus dem Wettbewerb. Auch die Bezirksligisten Dornstetten und Vollmaringen mussten sich geschlagen geben.

Bezirksliga – Bezirksliga

SG Felldorf-Bierlingen – SF Salzstetten 4:1 (3:0). Im Duell der Bezirksligisten, das es kurioserweise im vergangenen Jahr bereits im Pokal gab, setzte sich der Gastgeber deutlich durch.

Kreisliga A – Bezirksliga

SV Wachendorf – ASV Bildechingen 1:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Niklaus Rebmann (12., 18.), 1:2 Adrian Dettling (25.), 2:2 Giuseppe Capuso (32.), 3:2 Luis Paulos (37.).SG Rohrdorf/Eckenweiler/Weitingen – SV Oberiflingen 2:3 (2:2). In einem Spiel auf bescheidenem Niveau schafften es die Gastgeber nicht, einen zwischenzeitlichen zwei-Tore-Vorsprung zum Weiterkommen gegen den Bezirksligisten zu nutzen. Die Moral der Gäste vom Wasserturm ist intakt, und so wurde die Aufholjagd kurz vor Schluss sogar noch mit dem Siegtreffer belohnt. Tore: 1:0 Eigentor (3.), 2:0 Michael Klippel (27.), 1:2, 2:2 Tobias Wulzinger (40., 44.), 2:3. Marcel Hagenlocher (83.). TuS Ergenzingen II – TSF Dornhan 0:3 Wertung.SV Huzenbach – SG Dornstetten 4:3 (1:3). Mit großer Moral und einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause hat der SV Huzenbach den Bezirksligisten aus Dornstetten aus dem Wettbewerb geschossen. Huzenbachs 40-jähriger Routinier Christian Spissinger wurde von seinem Trainer in der zweiten Halbzeit eingewechselt und dankte es ihm mit zwei Treffern – davon der Siegtreffer in den Schlussminuten. Die Dornstetter dominierten die erste Halbzeit und bauten aber nach der Pause merklich ab und gaben das Spiel noch aus der Hand. Tore: 0:1 Eigentor (30. Michael Günter), 0:2 Iler Krasniqi (32.), 0:3 Thomas Heinz (42. Foulelfmeter), 1:3 Sören Fleig (45.), 2:3, 4:3 Christian Spissinger (70., 88.), 3:3 Hannes Thiel (85.). SV Marschalkenzimmern – SG Herzogsweiler-Durrweiler 1:3 (0:3). Die SG Herzogsweiler-Durrweiler konnte sich wie bereits unter der Woche im Pokal auf die Treffsicherheit von Sandro Finkbeiner verlassen. Finkbeiner brachte die Mannschaft von Ümit Dagistan früh mit seinem Doppelpack auf die Siegerstraße. Mit dem dritten Treffer von Domenik Stoll war die Partie vollends entschieden. Tore: 0:1, 0:2 Sandro Finkbeiner (10., 20.), 0:3 Domenik Stoll (36.), 1:3 Philipp Hafner (76.). FC Holzhausen II – VfR Sulz 0:3 (0:1). Der VfR Sulz hat sich im Lokalkampf bei der dortigen Holzhausener Zweiten verdient durchgesetzt. Die drei Treffer der Sulzer fielen allesamt nach ruhenden Bällen. Dabei traf Sulz-Spielertrainer Riccardo Spattaron gleich doppelt an alter Wirkungsstätte. In der ersten Halbzeit per Freistoß und zum Abschluss nach vorausgegangenem Freistoß per Kopf. Kurz nach der Pause sorgte sein Mannschaftskamerad Hidajet Licina ebenfalls per Kopf für den Ausbau der Sulzer Führung. Für Holzhausens Trainer Christoph Dast war die Partie ein besserer Sommerkick. Richtig Spannung kam in der Partie zu keinem Zeitpunkt auf. Tore: 0:1, 0:3 Riccardo Spattaro (8., 73.), 0:2 Hidajet Licina (54.).SGM VfR Sulz II/VfB Sigmarswangen – SV Mitteltal-Obertal 0:3 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 (16., 22.) Nico Göcks, 0:3 (28.) Michael Schmelzle.SG SV Wittendorf II/ VfB Lombach II – SV Baiersbronn 1:0 (0:0). Die größte Pokalüberraschung spielte sich auf dem Wittendorfer Sportplatz ab. Die Wittendorfer Zweite zwang dabei mit viel Glück und einer großen Portion Geschick den Pokalsieger aus dem Jahr 2020 – den SV Baiersbronn – in die Knie. Dabei schaffte es die Baiersbronner nicht, aus ihrer spielerischen Überlegenheit und einigen Großchancen Kapital zu schlagen. Wittendorf warf alles in die Waagschale und erzielte nach der Pause durch den Kopfballtreffer von Robin Huss sogar den Führungstreffer. Danach hätten die Gastgeber sogar den Vorsprung weiter ausbauen können. In den Schlussminuten hatten die Baiersbronner mehrmals die Chance, die Partie auszugleichen. Mit viel Glück und einem sehr guten Torhüter, Timo Bronner, hielten die Gastgeber ihr Tor sauber und sorgten damit für eine große Pokalüberraschung. Tore: 1:0 Robin Huss (55.).

Kreisliga B – Bezirksliga

SV Baiersbronn II – SG Altheim-Grünmettstetten 1:4 (0:1). Tore: 0:1 (36.) Kevin Schlotter, 0:2 (68.) Kevin Dettling, 1:2 (70.) Moritz Stockburger, 1:3 (90.) K. Dettling, 1:4 (90+1.) Julius Schäfer.SG Felldorf/Bierlingen II – SG Vöhringen (abgesagt). Vöhringen ist direkt in die zweite Pokalrunde eingezogen.SG Busenweiler-Römlinsdorf – SG Ahldorf-Mühlen. 1:5 (0:1). Tore: 0:1 (26.) Tobias Schmollinger, 0:2 (49.) Raphael Hopf, 0:3 (56.) T. Schmollinger, 1:3 (62.) Simon Minet, 1:4, 1:5 (73.,86.) T. Schmollinger.VfL Hochdorf – SV Gündringen 1:6 (0:2). Tore: 0:1 (6.) Eigentor, 0:2 (39.) Marvin Kiefer, 0:3 (47.) Andreas Papp, 1:3 (50.) Florian Dethloff, 1:4 (55.) Fazli Kaya, 1:5 (73.) Leon Heinrich, 1:6 (88.) Fabian Sink.SG Vöhringen II – TuS Ergenzingen 1:6 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 (14., 24.) Daniel Amann, 1:2 (25.) Burak Sahin, 1:3, 1:4 (74., 78.) Jascha Fauss, 1:5 (82.) Philipp Maier, 1:6 (86.) Moritz Rees.SV Wittlensweiler – SV Vollmaringen 0:2 (0:2). Der B-Ligist aus Wittlensweiler stellte dem Bezirksligisten wie bereits vor drei Jahren ein Bein und gewann diese Partie vollauf verdient. Zumal der Schiedsrichter bereits in der Nachspielzeit den Gastgebern die Anerkennung eines regulären Treffers von Pascal Abberger verwehrte. Vollmaringen, zwar nicht in Bestbesetzung angetreten, traf zweimal die Latte und musste sich am Ende der größeren Effektivität und der Kampfkraft des SV Wittlensweiler geschlagen geben. Tore: 1:0, 2:0 Pascal Mühlich (16., 20.).TSF Dornhan II – SpVgg Freudenstadt 0:3 Wertung.

Kreisliga A – Kreisliga A

TSG Wittershausen – VfR Klosterreichenbach 2:0 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 (77., 90.) Mike Kaufmann.SGM Dettlingen-Bittelbronn/Schopfloch/Dießen – Spvgg Grömbach 8:0 (5:0). Tore: 1:0 (4.) Eigentor, 2:0, 3:0 (12., 19.) Leif Hansen, 4:0 (31.) Eigentor, 5:0 (40.) L. Hansen, 6:0 (61.) Andreas Braun, 7:0 (75.) Michael Illhardt, 8:0 (87.) Yannik Kaupp.SG Hopfau/Leinstetten – SGM Göttelfingen/Baisingen 3:4 n. E. (0:1). Tore: 0:1 (2.) Johannes Pfeffer, 1:1 (46.) Daniel Trick, 2:1 (73.) Niklas Küsel, 2:2 (88.) Jonathan Haisst. Im Elfmeterschießen trafen: N. Küsel, Manuel Neef, Matthias Fuhrer.SV Eutingen – SG Empfingen II 4:5 n. E. (1:1). Im Aufeinandertreffen der Ligakonkurrenten aus der A2 setzte sich die SG Empfingen II im Elfmeterschießen durch.

Kreisliga B – Kreisliga A

TuS Betra – SV Alpirsbach-Rötenbach 0:5 (0:2). Tore: 0:1 (12.) k.A., 0:2, 0:3 (16., 46.) Simon Gremmelspacher, 0:4 (60.) k.A., 0:5 (72.) S. Gremmelspacher.SG Seewald – SC Kaltbrunn 6:5 n. E. (0:1). Tore: 0:1 (37.) Matteo Harter, 1:1 (50.) Enrico Zürn. Im Elfmeterschießen trafen: Patrick Kirgus, Lukas Betz, Lukas Wichmann, Johnny Ruoss, Fabian Fassnacht, Niclas Mäntele, Florian Finkbeiner, Moritz Kappler, Robin Faisst.FC Horb – Spfr Aach 5:0 (3:0). Tore: 1:0 (9.) Nick Dürr, 2:0 (30.) Max Carlos Leupolz, 3:0 (44.) Youri Gabriel, 4:0, 5:0 (58., 90.) Ebrima Bondi.SG Altheim-Grünmettstetten II – ASV Nordstetten 4:2 (2:1). Tore: 1:0 (33.) Jonas Steimle, 2:0 (43.) Daniel Hämmerle, 2:1 (45.) Marius Schneiderhan, 2:2 (77.) Patrick Jährling, 3:2 (81.) Michael Kaupp, 4:2 (82.) Tim Kreidler.SGM VfB Kickers Waldachtal – SpVgg Freudenstadt II 1:6 (1:3). Tore: 1:0 (8.) Gabriel Moldovan, 1:1 (18.) Coskun Koluman, 1:2, 1:3 (20., 30.) Dominik Graf, 1:4 (52.) Nico Bertiller, 1:5 (78.) Jannis Armbruster, 1:6 (84.) Niklas Haier.SV Wachendorf II – Phönix Pfalzgrafenweiler 1:4 (0:2). Tore: 0:1 (12.) Marvin Epple, 0:2 (26.) Cornelius Haas, 0:3 (62.) Christian Hering, 1:3 (79.) Luca Davide Sagnelli, 1:4 (89.) C. Haas.SV Dietersweiler – SG Herzogsweiler/Durrweiler II 3:0 Wertung.SV Fischingen – SV Betzweiler-Wälde 1:3 (0:0). Tore: 0:1 (52.) Josua Schwab, 1:1 (65.) Franz Dukart, 1:2 (68.) Lucas Fichter, 1:3 (73.) Marc Rehfuss.Spvgg Loßburg – SGM Talheim 1:5 (0:4). Tore: 0:1 (2.) Nico Klink, 0:2, 0:3 (9., 43.) Müller Marvin, 0:4 (43). Dijan Bajrami, 1:4 (49.) Serhat Erdem, 1:5 (58.) Lukas Braun.SG Dornstetten II – SG Hallwangen 2:6 (2:4). Tore: 1:0 (3.) Raphael Hellstern, 1:1 (3.) Tobias Stoll, 1:2 (18.) Justin Elischer, 1:3 (19.) T. Stoll, 1:4 (23.) Falco Kirschmann, 2:4 (26.) Henrik Thamm, 2:5 (83.) Tim Snigirev, 2:6 (89.) Christoph Huss.SF Salzstetten II – SV Glatten 0:6 (0:5). Tore: 0:1 (11.) Fabio Weimer, 0:2 (13.) Dennis Hrastic, 0:3 (14.) Sascha Caluser, 0:4 (24.) D. Hrastic, 0:5 (28.) Florian Fischer, 0:6 (89.) Daniel Kramer.SG VfB Lombach/ SV Wittendorf – SSV Dettensee 1:6 (1:3). Tore: 1:0 (27.) Sven Scheidt, 1:1, 1:2, 1:3 (33., 35., 37.) Raphael Kurtz, 1:4 (73.) Eigentor, 1:5 (87.) Sven Wetzler, 1:6 (90.+2.) R. Kurtz.

Bezirk Nördlicher Schwarzwald

Erste Pokalrunde

Freitag, 13. August