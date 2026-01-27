Erste Pläne vorgestellt: So könnte der Umbau der Ichenheimer Kirche samt Gemeindesaal aussehen

Die evangelische Kirche und der Gemeindesaals in Ichenheim sollen zu einem „Haus für alle“ umgebaut werden. Bei der Gemeindeversammlung wurde es erstmals konkret.

70 Personen informierten sich am Sonntag in einer Gemeindeversammlung der evangelischen Emmausgemeinde Neuried über den aktuellen Stand der und nutzten die Gelegenheit, viele Fragen an die Fachleute zu stellen. Obwohl die Kirchengemeinde ihren Anteil von 45 Prozent der Baukosten bereits zusammen hat, verlangt die evangelische Landeskirche, dass für eventuelle Kostensteigerungen noch mehr Geld von der Emmausgemeinde bereitgestellt wird. „Es ist unbefriedigend, dass wir noch nicht anfangen können, aber wir erstellen ein Fundraising-Konzept“, zeigte sich die Pfarrerin Anna Manon Schimmel zuversichtlich.

„Seit drei Jahren leben evangelische und katholische Christen gemeinsam in diesen Räumen“, betonte die Vorsitzende der Gemeindeversammlung, Karin Geiser, in ihrer Begrüßung. „Es ist ein ,Haus für alle‘ geworden, in dem die Menschen einander im Glauben begegnen und die örtlichen Vereine nutzen diese Räume ebenfalls“, stellte Pfarrerin Schimmel fest. Diese seien aber zu eng, zu unflexibel und nicht mehr passend für die Bedürfnisse. Darüber hinaus seien die Gebäude in die Jahre gekommen, es gebe bauliche Mängel, Schäden und Feuchtigkeit.

Sobald der Umbau startet, würde dieser rund ein Jahr andauern

Die Planungen zur Umgestaltung der Räumlichkeit stellten Architekt Michael Welle von der Architektur GmbH „BDA“ und Stefan Saecker vom evangelischen Verwaltungs- und Serviceamt Ortenau vor.

„Man kann aus der Kirche ein Gebäude machen, das von vielen Gruppen sehr belebt sein wird“, erklärte Architekt Welle. Mit Fotos und Zeichnungen erläuterte er seine Planungen: ein neuer Eingang an der Längsseite der Kirche in Richtung Pfarrhaus, ein Foyer, ein Andachtsraum, ein großer und ein kleiner Gruppenraum, eine neue Küche, bleiben wird das gemeinsam genutzte Pfarrbüro. Das Gebäude solle energetisch saniert, Wände, Dach und Boden gedämmt werden. Vorgesehen sei eine Fußbodenheizung, die von zwei Wärmepumpen gespeist wird, damit habe man bei anderen Kirchen in der Ortenau gute Erfahrungen gemacht. Möglicherweise werde es auch Photovoltaik auf dem Dach geben, der dort gewonnene Strom würde dann aber ins Netz eingespeist, weil ein Batteriespeicher in dieser Größe sehr teuer wäre. Die Mosaikfenster, die keine Isolierung haben, sollen teilweise zusätzlich ein Glasfenster erhalten, größtenteils aber ausgebaut werden. Da dies aber Kunst sei, würden sie nicht weggeworfen, sondern über die weitere Nutzung könne man sich noch Gedanken machen. Dies gelte auch für das Kreuz an der Altarwand, eventuell eine Glocke außen oder die Orgel und zusätzliche Parkplätze, so der Architekt, der sich offen für Vorschläge zeigte und hervorhob „die Entscheidungen treffen Sie“. Es würde auch neue Fensteröffnungen an der Nordseite geben, um den Raum heller zu machen – 1,8 Millionen Euro würde diese „abgespeckte Version“ kosten, so Saecker zur Finanzierung. 55 Prozent der Kosten trage die evangelische Landeskirche, die Kirchengemeinde müsse 45 Prozent aufbringen, so Saecker. Obwohl diese Eigenmittel schon vorhanden seien, verlange der Oberkirchenrat jetzt noch die Bereitstellung von weiteren 200 000 Euro für unvorhergesehene Kostensteigerungen beim Bau.

Umbau soll möglichst bald starten

Dekan Rainer Becker setze sich beim Oberkirchenrat für die Kirchengemeinde ein und Pfarrerin Schimmel wies darauf hin, dass es ein Fundraising-Konzept gebe und das Projekt auch der politischen Gemeinde noch vorgestellt wird. Die Emmausgemeinde sei für die gute ökumenische Zusammenarbeit in der ganzen evangelischen Landeskirche bekannt und das „Haus für alle“ stehe bereits auf einer Liste der evangelischen Landeskirche von Gebäuden, die in der Ortenau umgebaut werden dürfen.

Saecker betonte, dass es wichtig sei, dass möglichst bald mit dem Umbau begonnen werden dürfe, da die Baukosten vermutlich steigen würden. Als voraussichtliche Dauer des Umbaus gab Architekt Welle ein Jahr an.

Während des Umbaus des Gemeindezentrums können Gruppen in Pfarrsaals

Nachdem viele Fragen beantwortet worden waren, stellte Winfried Wendle, der Sprecher der katholischen Gemeinde Ichenheim, den geplanten Umbau der katholischen Kirche vor, die künftig wieder als Simultankirche von beiden christlichen Konfessionen genutzt werden soll, wie dies in Ichenheim schon einmal 300 Jahre lang der Fall war. Der Name St.-Nikolaus-Kirche sei damals von Vertretern beider Konfessionen ausgewählt worden – und solle auch bleiben.

Während des Umbaus des Gemeindezentrums könnten die Gruppen in die Räume des früheren katholischen Pfarrsaals ausweichen, der sollte erst später verkauft werden. Für Gottesdienste stünden neben der St. Nikolauskirche auch die Simultankirche in Schutterzell und die evangelische Kirche in Dundenheim zur Verfügung. „Eigentlich müsste man sagen ‚zwei Häuser für alle‘, denn die katholische Kirche soll gemeinsam genutzt werden“, unterstrich er.

Info – Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Umbau der Kirche wird es in der katholischen Gemeindeversammlung am Sonntag, 1. März, ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche geben.