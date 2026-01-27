Erste Pläne vorgestellt: So könnte der Umbau der Ichenheimer Kirche samt Gemeindesaal aussehen

Die evangelische Kirche und der Gemeindesaals in Ichenheim sollen zu einem „Haus für alle“ umgebaut werden. Bei der Gemeindeversammlung wurde es erstmals konkret.
70 Personen informierten sich am Sonntag in einer Gemeindeversammlung der evangelischen Emmausgemeinde Neuried über den aktuellen Stand der und nutzten die Gelegenheit, viele Fragen an die Fachleute zu stellen. Obwohl die Kirchengemeinde ihren Anteil von 45 Prozent der Baukosten bereits zusammen hat, verlangt die evangelische Landeskirche, dass für eventuelle Kostensteigerungen noch mehr Geld von der Emmausgemeinde bereitgestellt wird. „Es ist unbefriedigend, dass wir noch nicht anfangen können, aber wir erstellen ein Fundraising-Konzept“, zeigte sich die Pfarrerin Anna Manon Schimmel zuversichtlich.