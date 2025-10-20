Erste Pfarreiratswahl: Katholiken wählen erstmals ein kreisweites Gremium

Ab Januar 2026 gibt es nur noch eine Pfarrei im Landkreis Lörrach. Am Sonntag endete die Pfarreiratswahl mit der Bekanntgabe der neuen Laienvertreter.
Rund 41 500 Menschen waren bis zum Wochenende im Landkreis Lörrach aufgerufen, ihre neuen Pfarrgemeinderäte zu wählen. Ab Januar 2026 vertreten sie die etwa 56 000 Katholiken im in der neuen Kirchengemeinde Wiesental-Dreiländereck, die sich bis auf wenige Ausnahmen mit dem Gebiet des Landkreis Lörrach deckt. Aus den 26 Dekanaten des Erzbistums Freiburg werden künftig 36 neue Pfarreien mit jeweils einem leitenden Pfarrer und mehr gemeinsamen Strukturen. Bisher wurden die Dekanatsräte aus entsandten Pfarrgemeinderäten gebildet. Nun hatten die Gläubigen erstmals die Möglichkeit, direkt ihre Vertreter für den „Pfarreirat“ zu wählen, der Pfarrgemeinde- und Dekanatsrat ersetzt.