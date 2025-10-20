Erste Pfarreiratswahl: Katholiken wählen erstmals ein kreisweites Gremium

Rund 41 500 Menschen waren bis zum Wochenende im Landkreis Lörrach aufgerufen, ihre neuen Pfarrgemeinderäte zu wählen. Ab Januar 2026 vertreten sie die etwa 56 000 Katholiken im in der neuen Kirchengemeinde Wiesental-Dreiländereck, die sich bis auf wenige Ausnahmen mit dem Gebiet des Landkreis Lörrach deckt. Aus den 26 Dekanaten des Erzbistums Freiburg werden künftig 36 neue Pfarreien mit jeweils einem leitenden Pfarrer und mehr gemeinsamen Strukturen. Bisher wurden die Dekanatsräte aus entsandten Pfarrgemeinderäten gebildet. Nun hatten die Gläubigen erstmals die Möglichkeit, direkt ihre Vertreter für den „Pfarreirat“ zu wählen, der Pfarrgemeinde- und Dekanatsrat ersetzt.

Ab Todtnau bis Weil am Rhein Aus acht Seelsorgeeinheiten wird nun eine einzige Kirchengemeinde unter Leitung von Joachim Giesler. Sein Stellvertreter wird der bisherige Dekan Gerd Möller. Zwischen drei und vier Vertreter je Stimmbezirk (ehemalige Seelsorgeeinheiten) waren eigentlich vorgesehen. Allerdings gab es nicht in jedem Bezirk ausreichend Kandidaten, weshalb der neue Pfarreirat mit 23 von 26 möglichen Vertretern seine Arbeit aufnehmen wird. In Lörrach/Inzlingen, Zell und dem Mittleren Wiesental hatte die Wahl daher eher einen symbolischen Charakter. Mit 3718 Stimmen (8,9 Prozent) auf Dekanatsebene war die Wahlbeteiligung erwartet geringer als bei den Pfarrgemeinderatswahlen 2020 (rund 10 Prozent). „Wir müssen die Bedeutung des Gremiums noch verdeutlichen“, warb Joachim Giesler um gegenseitiges Verständnis. Es gelte nun das heterogene Milieu, das von ländlichen Gemeinden bis zu großen säkularisierten Städten reiche, zusammenzuführen. Mit über 600 Stimmen gewannen daher die Kandidaten des Oberen Wiesentals ihre Mandate, in Weil am Rhein reichten knapp 200 Stimmen aus.

Reform beginnt nun zu leben

Während in Rheinfelden sich die Wähler zur Hälfte ins Wahllokal aufmachten, gab es in Grenzach-Wyhlen 119 Stimmen über das Online-System und 30 Briefwahlen. Lediglich 43 Stimmen wurden in den beiden Wahllokalen abgegeben. Kreisweit war rund ein Drittel (950 Stimmen) in den Wahllokalen, während 1866 von den 3718 Stimmen online abgegeben wurden. Pfarrer Giesler dankte dem Wahlausschuss unter Dominik Zipfel und Anja Seider für das große Engagement sowie allen Kandidaten. Als Bau- und Meilenstein für die Zukunft bezeichnete der Geistliche die Wahl: „Es wird anders sein. Das fällt uns Menschen nicht leicht.“ Der scheidende Dekanatsratsvorsitzende Michael Oertlin äußerte im Gespräch mit unserer Zeitung seine hohen Erwartungen an die Strukturreform: „Die Ehrenamtlichen benötigen Unterstützung. Dazu müssen Zuständigkeiten aufgebaut werden.“ Wichtig sei es, Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Gemeindeteams vor Ort zu entlasten. Als Beispiel nannte er die Koordination von Terminen, finanzielle Rahmenbedingungen und Verwaltungsdinge wie GEMA-Anmeldungen. In Richtung des Pfarreirats warb er um Verständnis: „Es wird noch dauern, bis das Gremium arbeitsfähig ist. Da brauchen wir Geduld. Wir werden viel Wohlwollen, Verständnis und Geduld füreinander brauchen.“

Veränderung ab Januar

Ab Januar 2026 wird die Kirchengemeinde Wiesental-Dreiländereck die bisherigen kleineren Kirchengemeinden und Seelsorgeeinheiten formell ablösen. Strukturen werden dann zusammengelegt mit nur noch einem leitenden Pfarrer. Alle weiteren Geistlichen sind als pastorale Mitarbeiter bei Bedarf dann kreisweit mit verschiedenen Schwerpunkten tätig.

