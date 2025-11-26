Erste Lifte und Loipen geöffnet: Wintersportsaison im Schwarzwald gestartet

Nach den ersten Schneefällen im Schwarzwald können sich Wintersportfans freuen, wieder auf die Pisten gehen zu können – erste Liftanlagen und Skiloipen sind befahrbar.
Nach den schneearmen Vorjahren ist die Hoffnung der Wintersportfans groß, dass sie dieses Jahr öfters auf die Piste können. In den vergangenen Tagen war das Wetter durchaus wechselhaft mit Schnee und Regen, jetzt hat es in der Nacht auf den Mittwoch nochmals Neuschnee gegeben: zwischen 10 und 20 Zentimeter in manchen Gebieten des Schwarzwalds.