Erste Lifte und Loipen geöffnet: Wintersportsaison im Schwarzwald gestartet

Nach den ersten Schneefällen im Schwarzwald können sich Wintersportfans freuen, wieder auf die Pisten gehen zu können – erste Liftanlagen und Skiloipen sind befahrbar.

Nach den schneearmen Vorjahren ist die Hoffnung der Wintersportfans groß, dass sie dieses Jahr öfters auf die Piste können. In den vergangenen Tagen war das Wetter durchaus wechselhaft mit Schnee und Regen, jetzt hat es in der Nacht auf den Mittwoch nochmals Neuschnee gegeben: zwischen 10 und 20 Zentimeter in manchen Gebieten des Schwarzwalds.

Bereits am vergangenen Wochenende haben die ersten Lifte die Saison begonnen. Nach dem Schneefall von Mittwoch ist davon auszugehen, dass auf das Wochenende hin weitere Lifte und Loipen geöffnet werden, wenn das Wetter mitspielt.

Saisonstart für Wintersportfans

Der Skilift am Oberen Schlossberg in Oberkirnach konnte bereits am vergangenen Wochenende die Saison starten. Dadurch dass er auf einer Höhe von 975 Metern liegt, erreichte den Lift genügend Schneefall. Die Wintersportbegeisterten konnte es nicht lange halten, die Ski- und Rodelausrüstungen wurden wieder aus den Schränken hervorgeholt. Der Lift hat eine Länge von 400 Metern und überwindet eine Höhendifferenz von 55 Metern. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 14 Euro und Kinder zahlen elf Euro.

Die ersten Skifahrer und Rodler haben ihre Chance genutzt auf dem Oberen Schlossberg. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Die Skizunft Brend kann den Langlauf-Fans vier Strecken zur Auswahl bieten. Nach Angaben des Loipenberichts von Mittwoch wurden folgende Strecken frisch gespurt: die Flutlichtstrecke, die Panoramaloipe, die hintere Trimmstrecke und der Höhenweg zum Brend. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass aufgrund des Schneefalls die Spur zugeschneit sein kann. Von der Schneehöhe sind die Bedingungen laut Loipenbericht gut.

In Schönwald ist der Rössle-Lift geöffnet, bei dem auch spätabends unter Flutlicht gefahren werden kann. Ein Tagesticket kostet 24 Euro für Erwachsene und 18 Euro für Kinder. Der Lift, der auch Weißenbach-Gletscher genannt wird, hat eine Länge von 538 Metern und überwindet eine Höhendifferenz von 110 Metern. Somit ist für Skifahrer, die es nicht mehr abwarten können auf die Piste zu gehen, eine weitere Option im Schwarzwald geboten. Die Schneemengen am Dobel-Skilift reichen zum Rodeln, zum Skifahren ist der Lift noch nicht geöffnet. Das kann sich aber zeitnah ändern. Zudem sind zwei Langlaufstrecken in Schönwald präpariert: die Fanbergloipe, circa neun Kilometer lang, sowie das Rothaus-Loipenzentrum mit einer Streckenlänge von 2,4 Kilometer.